Военнослужащие медицинской роты соединения специального назначения Южного военного округа, дислоцированного на Кубани, выполнили эвакуацию «раненых» из подбитых боевых машин.

В условиях, максимально приближенных к боевым, военные медики отработали розыск и эвакуацию условно пострадавших с поля боя, оказание экстренной медицинской помощи в экстремальной ситуации, пишет пресс-служба Минобороны России.

Особое внимание на занятиях было уделено освоению санитарами новейших средств фиксации частей тела пострадавших из комплектации ранца специального (РС-05) для медицинских подразделений.

Для переноса «раненых» применялись транспортно-иммобилизирующие матрацы «Кокон», позволяющие обеспечить полную неподвижность человека и перемещать его в вертикальном и наклонном положениях.

Для поиска пострадавших военнослужащих активно использовался комплекс разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».

Всего в учении приняли участие около 100 военных медиков, было задействовано более 10 единиц специальной медицинской военной техники, в том числе бронемашины медпомощи на базе бронеавтомобиля «Тигр» и комплекс мобильного полевого госпиталя на базе автомобиля «Урал».