ЮВО: Военные медики оборудования провели эвакуацию условно раненых из "подбитых" машин
|13:20 19.08.2019
|Россия
Военнослужащие медицинской роты соединения специального назначения Южного военного округа, дислоцированного на Кубани, выполнили эвакуацию «раненых» из подбитых боевых машин.
В условиях, максимально приближенных к боевым, военные медики отработали розыск и эвакуацию условно пострадавших с поля боя, оказание экстренной медицинской помощи в экстремальной ситуации, пишет пресс-служба Минобороны России.
Особое внимание на занятиях было уделено освоению санитарами новейших средств фиксации частей тела пострадавших из комплектации ранца специального (РС-05) для медицинских подразделений.
Для переноса «раненых» применялись транспортно-иммобилизирующие матрацы «Кокон», позволяющие обеспечить полную неподвижность человека и перемещать его в вертикальном и наклонном положениях.
Для поиска пострадавших военнослужащих активно использовался комплекс разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».
Всего в учении приняли участие около 100 военных медиков, было задействовано более 10 единиц специальной медицинской военной техники, в том числе бронемашины медпомощи на базе бронеавтомобиля «Тигр» и комплекс мобильного полевого госпиталя на базе автомобиля «Урал».
Ще на цю тему:
ЮВО: СУ-25 сели на грунтовую дорогу рядом с трассой «Дон» и отстрелялись по полигону в Крыму
ЮВО: Аэромобильные группы российской военной базы в Армении отработали специальные задачи
Учения ВМФ России в Балтике затянулись из-за НАТО и погоды
ЮВО: Тысяча мотострелков форсировала Дон в ходе учебного боя
ЮВО: Мотострелки в ходе учения поразили около 1000 различных мишеней
ЮВО: Эскадрилья штурмовиков "уничтожила" заглубленные командные пункты условного противника
ЮВО: На российской военной базе в Армении провели мониторинг двустороннего учения с применением БЛА
Самолеты-разведчики ЧФ провели учения по поиску кораблей противника