Міністерство оборони України допустило до експлуатації у Збройних Силах України на особливий період морську навігаційну радіолокаційну станцію (НРЛС) ICOM MR-1210 R-II.

Радар ICOM MR-1210RII призначений для використання на кораблях та катерах для виявлення надводних об'єктів, визначення їх координат, отримання у режимі реального часу інформації про об'єкти, видачі інформації у цифровій формі для зовнішнього споживача та (або) відображення на моніторі робочого місця, а також для навігаційного орієнтування, пише Укараїнський мілітарний портал.

У комплект навігаційної радіолокаційної станції входять 60-см рупорно-щілинна антенна закритого типу (робоча частота – X-band, вихідна потужність – 4 кВт, швидкість обертання 24/36 обертів на хвилину) та 12-дюймовий кольоровий рідкокристалічний дисплей, що має денний та нічний режими, можливість налаштувати свій варіант, а також повноекранний режим, коли навігаційна обстановка займає весь екран, а меню та додаткова інформація стають прозорими. Максимальна дальність спостереження складає 36 морських миль, мінімальна – 25 метрів (1/8 м.милі). Енергоспоживання – 60 Вт.

Функції забезпечення НРЛС ICOM MR-1210 R-II Міністерством оборони покладені на Командування Військово-Морських Сил. За результатами підконтрольної експлуатації планується розглянуте питання прийняття системи на озброєння Збройних Сил України.

Виробник – компанія Icom Incorporated, що спеціалізується на виробництві морської навігаційної і комунікаційної апаратури, а також комп'ютерної техніки різного призначення. Головний офіс знаходиться в Осаці (Японія), дочірні офіси розташовані у шести різних країнах: США, Німеччина, Іспанія, Австралія, Китай та Тайвань.

Фото УМП