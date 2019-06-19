Российский ракетный крейсер с сопровождением войдет в Средиземное море

12:40 19.08.2019   Средиземноморский регион

Ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" войдет в акваторию Средиземного моря на следующей неделе.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе флота.

"На следующей неделе крейсер "Маршал Устинов" и сопровождающие его спасательный буксир СБ-406 и танкер "Вязьма" войдут в Средиземное море через Гибралтарский пролив", - сообщили в пресс-службе.

 По ее данным, в настоящий момент (18 августа - ред.) крейсер прошел Ла-Манш и вышел в Бискайский залив.

"В нейтральных водах Атлантики его экипаж провёл учение по отражению средств воздушного нападения условного противника бортовыми зенитными ракетными комплексами ПВО, а также артиллерией", - сообщили в пресс-службе.

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышел из главной базы СФ Североморска 3 июля для участия в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. После парада его экипаж принял участие в учении ВМФ "Океанский щит - 2019". С момента выхода из базы корабль прошел более 4 000 морских миль, информирует штаб флота.

"Маршал Устинов" - ракетный крейсер проекта 1164. Корабль заложен 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе, спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года.

Длина - 186 метров, ширина - 20,8 метра, максимальная скорость - 32 узла, экипаж - около 500 человек. На вооружении корабля находятся 16 пусковых установок крылатых ракет, а также комплексы зенитного ракетного, артиллерийского и противолодочного вооружения.



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