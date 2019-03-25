Під час незаконних розкопок в окупованому Криму археологи знайшли приміщення старого храму
|12:20 19.08.2019
|Крым
Московські та уральські археологи під час незаконних розкопок у заповіднику “Херсонес Таврійський” в окупованому Севастополі виявили одне з приміщень стародавнього храму.
Про це повідомляє “Радіо Свобода”, передає УНН.
“У перебігу робіт ми виявили одне з приміщень, яке колись, найвірогідніше, належало храму. На північ від храму була площа, де проходили релігійні таїнства, а за цією площею — підсобні приміщення споруди”, — пояснив завідувач відділу “Городище і некрополь” Станіслав Рижов.
Наразі знахідка доступна для огляду відвідувачам музею.
Нагадаємо, Міністерство культури України не має доступу до понад 8,5 тисяч пам’яток культури в Криму у зв’язку із його тимчасовою окупацією.
Ще на цю тему:
17:40 01.08.2019
Оккупанты заявили, что Херсонес может быть исключен из списка ЮНЕСКО "из-за купания отдыхающих на его территории" / Фото
Оккупанты заявили, что Херсонес может быть исключен из списка ЮНЕСКО "из-за купания отдыхающих на его территории" / Фото
20:59 23.07.2019
Мінкульт не має доступу до понад 8,5 тис. пам'яток культури в Криму
Мінкульт не має доступу до понад 8,5 тис. пам'яток культури в Криму
13:25 06.05.2019
Оккупанты заявляют о фактах незаконного использования средств, выделенных на объекты культурного наследия
Оккупанты заявляют о фактах незаконного использования средств, выделенных на объекты культурного наследия
09:21 26.04.2019
Україна чекає на моніторингову місію ЮНЕСКО, яка перевірить стан Ханського палацу в анексованому Криму
Україна чекає на моніторингову місію ЮНЕСКО, яка перевірить стан Ханського палацу в анексованому Криму
16:41 10.04.2019
"Черные археологи" повредили древние курганы в оккупированном Крыму
"Черные археологи" повредили древние курганы в оккупированном Крыму
15:21 05.04.2019
Из ялтинского музея оккупанты увезли в Казань уникальный экспонат
Из ялтинского музея оккупанты увезли в Казань уникальный экспонат
14:01 29.03.2019
Россия взялась за "реставрацию" крепости "Керчь"
Россия взялась за "реставрацию" крепости "Керчь"
15:41 25.03.2019
Эрмитаж вывозит экспонаты из музеев оккупированного Крыма в Казань
Эрмитаж вывозит экспонаты из музеев оккупированного Крыма в Казань
11:41 25.03.2019
Оккупанты заявляют о 10 тысячах артефактов, найденных при раскопках в Ханском дворце Бахчисарае
Оккупанты заявляют о 10 тысячах артефактов, найденных при раскопках в Ханском дворце Бахчисарае
20:41 15.03.2019
"Скіфське золото" буде представлено світовій громадськості
"Скіфське золото" буде представлено світовій громадськості
13:41 11.03.2019
Представників кримських музеїв немає у суді за "скіфське золото"
Представників кримських музеїв немає у суді за "скіфське золото"