Московські та уральські археологи під час незаконних розкопок у заповіднику “Херсонес Таврійський” в окупованому Севастополі виявили одне з приміщень стародавнього храму.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”, передає УНН.

“У перебігу робіт ми виявили одне з приміщень, яке колись, найвірогідніше, належало храму. На північ від храму була площа, де проходили релігійні таїнства, а за цією площею — підсобні приміщення споруди”, — пояснив завідувач відділу “Городище і некрополь” Станіслав Рижов.

Наразі знахідка доступна для огляду відвідувачам музею.

Нагадаємо, Міністерство культури України не має доступу до понад 8,5 тисяч пам’яток культури в Криму у зв’язку із його тимчасовою окупацією.