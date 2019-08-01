Заарештований у Росії активіст нагадав суду про українських політв'язнів і полонених моряків / Фото, відео
|08:50 19.08.2019
|Крым
Костянтин Котів виступив з промовою в суді, указуючи на порушення російською владою Конституції і законів РФ.
Російський цивільний активіст Костянтин Котов у ході розгляду апеляційної скарги на свій арешт заявив у суді, що брав участь в акціях на підтримку українських політв'язнів і військовополонених моряків, повідомляє ZN,UA з посиланням на "Крим. Реалії".
Запис виступу Котова було опубліковано в Youtube у неділю, 18 серпня.
"Я виходив за українських політв'язнів. За Олега Сенцова, за Олександра Кольченка. За українських моряків, яких теж у вашому суді, в сусідній залі судять. Їх теж незаконно, необґрунтовано затримали. Вони нічого протизаконного не скоювали. Я виступав за права політв'язнів, вимагав їм свободи", - сказав активіст.
Котов підкреслив, що брав участь у московських протестах на захист конституційного права громадян обирати владу. Кримінальну справу він вважає політичною і винним у "порушенні порядку організації мітингу" себе не визнає.
Пресненський суд Москви заарештував Котова 14 серпня на 60 діб.
Фото КримРеалії
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