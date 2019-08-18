В Азовском море сел на мель российский сухогруз / Фото
|09:10 19.08.2019
|Россия
В Азовском районе Ростовской РФ области сел на мель сухогруз «Волгодон 5038» с пшеницей.
Об этом пишет RostovGazeta со ссылкой на управление МЧС РФ по региону, передает ghall.com.
Инцидент произошел 18 августа в 08:40 на Шматовском перекате реки Дон.
По словам российских властей, течи или разлива нефтепродуктов не обнаружено.
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