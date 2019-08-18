В Азовском районе Ростовской РФ области сел на мель сухогруз «Волгодон 5038» с пшеницей.

Об этом пишет RostovGazeta со ссылкой на управление МЧС РФ по региону, передает ghall.com.

Инцидент произошел 18 августа в 08:40 на Шматовском перекате реки Дон.

По словам российских властей, течи или разлива нефтепродуктов не обнаружено.