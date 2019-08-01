Так называемый "севастопольский городской департамент здравохранения" не смог выполнить задачу по снабжению льготников бесплатными лекарственными препаратами.

Об этом сообщают аудиторы оккупационной контрольно-счетной палаты, пишет Информационное сопротивление.

Согласно отчетов аудиторов причина – истечение срока годности. Всего за три последних года оккупации было уничтожено льготных препаратов на 30 млн рублей (11,5 млн гривен).

«Потери федерального и регионального бюджета за период с 2015 по 2018 годы составили 29,6 млн рублей – отмечено в отчете аудиторов. Там же указано, что помимо лекарственных препаратов в перечень входят изделия медицинского назначения, специализированные продукты лечебного питания.

Помимо просроченных лекарств за три минувших года аудиторы сообщают - по состоянию на 1 января 2019 года остаток лекарств составляет 420 тысяч упаковок на сумму 369 млн рублей.

Для справки: в 2018 году на диспансерном учете состояло более 185 тысяч севастопольцев. Только 21 тысяча пациентов была обеспечена льготными лекарственными препаратами.