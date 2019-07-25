У Стамбулі через зливу затоплені багато об'єктів в історичному районі Фатіх, деякі дороги, тунелі, підземні переходи.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на агентство DHA.

«Через зливу усі поромні рейси в Стамбулі скасовані...затоплено одне з популярних туристичних місць - Гранд-базар в історичному районі Фатіх», - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що частково затоплені кілька ключових магістралей міста і станція метро Атакьой.

Шкоди дощ заподіяв і малому бізнесу - деякі магазини в підземних переходах, на нижніх поверхах будинків постраждали від води, їх працівники намагаються врятувати товари.

Гранд-базар повністю евакуйовано.

Метеорологи попереджали про значну кількість опадів та погіршення погодних умов, але не очікувалося, що дощі призведуть до таких наслідків.