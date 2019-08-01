Беспилотник армии США совершил облет побережья оккупированного Крыма / Фото

11:20 19.08.2019   Крым

Беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A днем в субботу, 17 августа, провел полет над линией разграничения сторон на Донбассе и у берегов оккупированного Крыма.

Об этом сообщил Twitter сервиса PlaneRadar, передает Информационное сопротивление.

По данным сервиса, дрон вылетел с базы Сигонелла в Италии и направился в воздушное пространство Украины. Он пролетел над зоной разграничения сторон на Донбассе, а затем вокруг аннексированного полуострова Крым.

Как сообщалось, Черноморский флот страны оккупанта в Крыму получил эскадрилью разведывательных беспилотных летательных аппаратов «Форпост». Дроны вошли в состав 318-го смешанного авиационного полка, базирующегося под Севастополем. БПЛА «Форпост» предназначены для разведки и смогут взять под наблюдение значительную часть акватории Черного моря.

Фото с сайта ИС



Ще на цю тему:

07:58 06.08.2019
США відправили до узбережжя Криму протичовновий літак
11:03 02.08.2019
США провели разведку у берегов аннексированного Крыма
09:00 01.08.2019
Беспилотник ВВС США провел семичасовую разведку над Черным морем
11:20 30.07.2019
Самолеты США опять провели разведку у берегов оккупированного Крыма / Карты
10:20 26.07.2019
Военные самолеты США и Британии провели разведку у берегов оккупированного Крыма
11:58 09.07.2019
Літак Королівських Військово-повітряних сил Великої Британії здійснив обліт узбережжя окупованого Кримського півострова
13:20 01.07.2019
Разведку у берегов оккупированного Крыма провел американский беспилотник / Карта
14:40 24.06.2019
Шесть часов беспилотник и самолет США кружили над оккупированным Крымом / Карта
19:45 12.06.2019
Розвідка США показала навіщо Росії Крим / Супутникові знімки
17:15 06.06.2019
Відразу три літаки ВПС США патрулюють акваторію Чорного моря
11:31 05.06.2019
Американський літак і безпілотник провели розвідку над Чорним морем біля окупованого Криму / Мапа
20:31 28.05.2019
Патрульний літак США виконав політ біля узбережжя окупованого Криму / Мапа
Новини
Азербайджан Азербайджан
14:00 19.08.2019
Канадская Zenith Energy намерена нарастить добычу нефти в Азербайджане
15:20 15.08.2019
В Азербайджане отремонтировано буксирно-снабженческое судно / Фото
18:17 08.08.2019
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
Всі новини країни
Армения Армения
18:00 19.08.2019
ЮВО: Артиллеристы российской военной базы в Армении провели учения со стрельбами
15:30 19.08.2019
ЮВО: Аэромобильные группы российской военной базы в Армении отработали специальные задачи
15:00 19.08.2019
Армения стала самым популярным зарубежным направлением среди россиян этим летом
14:41 16.08.2019
Авиакомпания «Победа» возобновляет продажу билетов в Армению
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
13:20 09.08.2019
ЦВК Болгарії оштрафувала міністра оборони на тисячу євро
15:17 08.08.2019
Военные Болгарии объявили тендер на поставку 150 боевых бронемашин
Всі новини країни
Греция Греция
15:41 16.08.2019
Турецькі розвідувальні літаки 33 рази порушили повітряний простір Греції
18:20 15.08.2019
Грецькі пожежники третій день борються з лісовими пожежами на острові Евбея
10:20 15.08.2019
Більше тисячі туристів не можуть виїхати з грецького острова
16:41 14.08.2019
Лісові пожежі у Греції: Італія та Хорватія допоможуть літаками
Всі новини країни
Грузия Грузия
10:20 19.08.2019
МЗС Грузії висловило протест РФ через затримання своїх громадян на межі з Південною Осетією
17:41 16.08.2019
Грузія: окупанти посунули кордон на близько 100 метрів
13:41 16.08.2019
Грузія: окупанти звели залізні стовпи на лінії розмежування
18:00 15.08.2019
Експорт вина з Грузії в Росію в липні впав майже на 30%
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:40 19.08.2019
Колишніх президентів Молдови можуть позбавити частини привілеїв
18:41 16.08.2019
У Молдові на місяць продовжили роботу комісії з розслідування крадіжки мільярда
16:41 16.08.2019
Додон схвалив повернення Молдови до пропорційної системи виборів
11:41 16.08.2019
Ексміністр оборони Молдови “зливав” через сайт ракетні установки за $660 тисяч
Всі новини країни
Россия Россия
16:40 19.08.2019
Россия пыталась скрыть ядерную аварию в Северодвинске, — международные наблюдатели
15:20 19.08.2019
Учения ВМФ России в Балтике затянулись из-за НАТО и погоды
14:40 19.08.2019
Сухогруз "Волгодон" снялся с мели на реке Дон в Ростовской области
14:20 19.08.2019
В России прокомментировали британский запрет на поставки подводных аппаратов
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:39 12.08.2019
У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті
21:00 09.08.2019
В Румынии завершилась модернизация комплекса ПРО
12:40 07.08.2019
Опитування: Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент
Всі новини країни
Турция Турция
12:40 19.08.2019
Российский ракетный крейсер с сопровождением войдет в Средиземное море
08:30 19.08.2019
Аномальна злива у Стамбулі: затоплений Гранд-базар евакуювали / Відео
20:41 16.08.2019
У Туреччині сів на мілину екскурсійний катер, пасажирів евакуювали
12:41 16.08.2019
Турецькі ПКР помічені на новому корветі
Всі новини країни
Украина Украина
18:20 19.08.2019
Подводный коллектор починить не смогли. Канализация прямиком течет в бухту Севастополя
18:10 19.08.2019
Балуха в Москві немає: Адвокати не можуть знайти незаконно засудженого в РФ українця
17:40 19.08.2019
ЮВО: СУ-25 сели на грунтовую дорогу рядом с трассой «Дон» и отстрелялись по полигону в Крыму
17:20 19.08.2019
В оккупированном Севастополе нет желающих реализовывать проект стоимостью несколько млрд рублей
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд