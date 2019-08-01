Беспилотник армии США совершил облет побережья оккупированного Крыма / Фото
|11:20 19.08.2019
|Крым
Беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A днем в субботу, 17 августа, провел полет над линией разграничения сторон на Донбассе и у берегов оккупированного Крыма.
Об этом сообщил Twitter сервиса PlaneRadar, передает Информационное сопротивление.
По данным сервиса, дрон вылетел с базы Сигонелла в Италии и направился в воздушное пространство Украины. Он пролетел над зоной разграничения сторон на Донбассе, а затем вокруг аннексированного полуострова Крым.
Как сообщалось, Черноморский флот страны оккупанта в Крыму получил эскадрилью разведывательных беспилотных летательных аппаратов «Форпост». Дроны вошли в состав 318-го смешанного авиационного полка, базирующегося под Севастополем. БПЛА «Форпост» предназначены для разведки и смогут взять под наблюдение значительную часть акватории Черного моря.
Фото с сайта ИС
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