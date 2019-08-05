Для реализации российского проекта астрофизической космической обсерватории «Спектр-М» необходимы компоненты из США. Американские поставщики их не прислали.

Об этом сообщила заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает Информационное сопротивление.

По ее словам, проблемы с поставками возникли еще в 2012 году. Тогда прекратила отправки в Россию высокомодульного углеволокна для панелей антенны компания из Великобритании, которую купили американцы.

Как отметила Лихачева «год американцы писали в Россию «теплые» письма», после чего пришлось искать им замену. В результате договориться удалось с японской группой Sumitomo, которая выдала лицензию на продажу углеволокна Научно-исследовательскому институту космических и авиационных материалов (НИИКАМ).

Есть и другие проблемы с поставками. Так, например, речь идет об уникальных микросхемах из США. «Поставщики говорят нам хорошие слова, но микросхемы не присылают», — пояснила Лихачева.

Есть примеры, когда западные компании возвращались к сотрудничеству с институтом. Речь, например, о немецкой Siemens. Она согласилась продать контактно-измерительную машину, после того, как ученые убедили, что в их проекте нет военной составляющей.

«Спектр-М» — проект создания виртуального радиотелескопа, необходимого для исследования структур галактик и черных дыр.

Как сообщала группа ИС, Роскосмос прекратил работы над созданием «Косморобота» из-за сокращения бюджета.