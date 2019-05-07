Минфин России раскритиковал закон о нулевом НДС на судостроение

11:00 19.08.2019   Россия

Министерство финансов РФ подвергло критике законопроект Минпромторга о введении нулевого НДС для всех видов судоремонта. 

Об этом сообщает Судостроение.Инфо со ссылкой на российские СМИ.
 
Одним из основных аргументов против стало то, что что возмещение НДС будет являться субсидированием налогоплательщиков, осуществляющих такие операции.

Кроме того, принятие закона создаст прецедент для других налогоплательщиков, занимающихся аналогичной деятельностью.
 
Со стороны оппонентов последовали иные мнения: в ОСК сообщили, что обнуление НДС позволит провести больший объем работ по ремонту и модернизации флота, сохранив бюджетный лимит заказчиков.
 
С мнением корпорации согласен и Минпромторг, считающий, что закон "обеспечит рост объема реализации судоремонтной отрасли на 40 процентов, а в течение шести лет - удвоение объема заказов и производства".
 
Замечания Минфина будут отражены в таблице разногласий. Минпромторг, в свою очередь, доработает документ, после чего новая версия будет повторно направлена на согласование и по итогам внесена в правительство. 



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