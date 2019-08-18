Колишніх президентів Молдови можуть позбавити частини привілеїв

10:40 19.08.2019   Молдова

Колишні президенти Молдови — Мірча Снєгур, Петро Лучинський, Володимир Воронін і Ніколає Тімофті — можуть позбутися частини своїх привілеїв.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, відповідні зміни до законопроекту представила держканцелярія Молдови.

Як випливає з пояснювальної записки, в держканцелярії розраховують таким чином оптимізувати витрати. За розрахунками відомства, завдяки поправкам бюджет заощадить пів мільйона леїв на рік (28,5 тисяч доларів).

Зараз колишні президенти користуються державними автомобілями. У розпорядженні Тімофті Mercedes 220 2014 року випуску, а Снєгур та Лучинський їздять на авто марки Skoda Octavia 2003 року. Воронін відмовився від державного авто.

Держканцелярія пропонує, щоб експрезиденти могли викликати автомобіль в разі потреби, а не мати його в розпорядженні постійно.

Крім того, у відомстві вважають, що потрібно повністю відмовитися від кабінету і помічника для колишніх президентів.

Решта привілеї - пенсія, безкоштовна медична допомога, санаторно-курортне лікування, дипломатичний імунітет і забезпечення безпеки - у експрезидентів залишаться.



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