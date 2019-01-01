МЗС Грузії висловило протест РФ через затримання своїх громадян на межі з Південною Осетією

10:20 19.08.2019   Грузия

Міністерство закордонних справ Грузії висловило рішучий протест Росії у зв’язку із затриманням співробітниками "Комітету державної безпеки" невизнаної Осетії і російськими прикордонниками восьми жителів грузинських сіл, прилеглих до адміністративного кордону між Грузією і Південною Осетією.

Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу МЗС Грузії.

Адміністрація регіону Шида Картлі повідомляє, що сімох грузинських громадян затримали 17 серпня, коли вони піднялися на гору для здійснення молитви в місцевій церкві. Ще одного — затримали у цій же місцевості 18 серпня.

“Висловлюємо занепокоєння у зв’язку з викраденням окупаційними силами в Шида Картлі місцевих жителів поблизу окупаційної лінії”, — заявив речник Міністерства закордонних справ Грузії Володимир Константініді.

За його словами, “провокації й інциденти, що почастішали на окупаційній лінії, ще більше загострюють безпекову ситуацію”. Крім того, як зауважили у міністерстві, “продовження окупаційними силами практики викрадення і незаконних затримань громадян Грузії є явною спробою дестабілізувати ситуацію”.



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