МЗС Грузії висловило протест РФ через затримання своїх громадян на межі з Південною Осетією
|10:20 19.08.2019
|Грузия
Міністерство закордонних справ Грузії висловило рішучий протест Росії у зв’язку із затриманням співробітниками "Комітету державної безпеки" невизнаної Осетії і російськими прикордонниками восьми жителів грузинських сіл, прилеглих до адміністративного кордону між Грузією і Південною Осетією.
Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу МЗС Грузії.
Адміністрація регіону Шида Картлі повідомляє, що сімох грузинських громадян затримали 17 серпня, коли вони піднялися на гору для здійснення молитви в місцевій церкві. Ще одного — затримали у цій же місцевості 18 серпня.
“Висловлюємо занепокоєння у зв’язку з викраденням окупаційними силами в Шида Картлі місцевих жителів поблизу окупаційної лінії”, — заявив речник Міністерства закордонних справ Грузії Володимир Константініді.
За його словами, “провокації й інциденти, що почастішали на окупаційній лінії, ще більше загострюють безпекову ситуацію”. Крім того, як зауважили у міністерстві, “продовження окупаційними силами практики викрадення і незаконних затримань громадян Грузії є явною спробою дестабілізувати ситуацію”.
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