Політв’язня українського активіста Володимира Балуха терміново етапували з колонії міста Торжок Тверської області РФ.

Сестрі політв’язня повідомили, що його доправили до Москви, пише Кримська правозахісна група.

Адвокатка Володимира Балуха Ольга Дінзе уточнила, що її підзахисного етапували до одного зі слідчих ізоляторів Москви, якого саме, поки достеменно не відомо.

«Сьогодні (17 серпня) ми з’ясовали, що його вивезли до Москви у Слідчий ізолятор № 2. Проте не зрозуміло, до якого саме. Мені стало про це відомо вранці від його сестри, котрій повернувся лист. Потім ми уточнили інформацію, й нам адміністратор колонії сказала, що його дійсно етапували до слідчого ізолятора», – розповіла Дінзе сайту Крим.Реалії.

Нагадаємо, засуджений в Криму за українську позицію Володимир Балух заперечує власну провину й не визнає рішення російського суду про позбавлення його волі. На знак протесту проти дій окупантів активіст відмовляється вживати їжу, яку готують у місцях позбавлення волі. Він їсть лише те, що передають родичі, чи голодує. Українець також відмовляється носити тюремну робу. Це його форма протесту проти дій російських окупантів. Володимир Балух у такий спосіб захищає власну свободу.

Цей протест став однією з причин, чому українця у березні 2019 року перевели з керченської колонії, подалі від родичів, до виправної колонії № 4 м. Торжок, Тверської області Росії. За час перебування у цій колонії Балуха шість разів з надуманих приводів відправляли до штрафного ізолятора (ШІЗО), що негативно позначилося на його ослабленому здоров’ї. У липні 2019 року українця перевели до ПКТ (спеціальне приміщення, відділ виправного органу (в’язниця у колонії), камера з більш жорстким режимом утримання).