Політв’язня Балуха етапували до Москви

08:10 19.08.2019   Крым

Політв’язня українського активіста Володимира Балуха терміново етапували з колонії міста Торжок Тверської області РФ.

Сестрі політв’язня повідомили, що його доправили до Москви, пише Кримська правозахісна група.

Адвокатка Володимира Балуха Ольга Дінзе уточнила, що її підзахисного етапували до одного зі слідчих ізоляторів Москви, якого саме, поки достеменно не відомо.

«Сьогодні (17 серпня) ми з’ясовали, що його вивезли до Москви у Слідчий ізолятор № 2. Проте не зрозуміло, до якого саме. Мені стало про це відомо вранці від його сестри, котрій повернувся лист. Потім ми уточнили інформацію, й нам адміністратор колонії сказала, що його дійсно етапували до слідчого ізолятора», – розповіла Дінзе сайту Крим.Реалії.

Нагадаємо, засуджений в Криму за українську позицію Володимир Балух заперечує власну провину й не визнає рішення російського суду про позбавлення його волі. На знак протесту проти дій окупантів активіст відмовляється вживати їжу, яку готують у місцях позбавлення волі. Він їсть лише те, що передають родичі, чи голодує. Українець також відмовляється носити тюремну робу. Це його форма протесту проти дій російських окупантів. Володимир Балух у такий спосіб захищає власну свободу.

Цей протест став однією з причин, чому українця у березні 2019 року перевели з керченської колонії, подалі від родичів, до виправної колонії № 4 м. Торжок, Тверської області Росії. За час перебування у цій колонії Балуха шість разів з надуманих приводів відправляли до штрафного ізолятора (ШІЗО), що негативно позначилося на його ослабленому здоров’ї. У липні 2019 року українця перевели до ПКТ (спеціальне приміщення, відділ виправного органу (в’язниця у колонії), камера з більш жорстким режимом утримання).



Ще на цю тему:

17:00 15.08.2019
В українського політв'язня Дудки погіршився стан здоров'я
16:40 15.08.2019
МЗС: Росія посилює репресії проти тих, хто виступає за свободу і справедливість
08:01 12.08.2019
Сенцов у своїх листах висловився на підтримку протестуючих в РФ
18:50 09.08.2019
Обвинувачених у «тероризмі» українців окупанти тримають в окремому блоці СІЗО
08:21 08.08.2019
Сущенко підписав документи про згоду відбувати термін в Україні - Фейгін
20:30 07.08.2019
Панову у колонії РФ відмовилися надавати меддопомогу
17:30 07.08.2019
Сущенка залишили у “безпечному місці” колонії ще на три місяці
13:00 07.08.2019
Правозахисниця розповіла подробиці "зникнення" політв'язня Клиха
10:00 07.08.2019
Звільнено політв’язня Стешенка, засудженого у 2018 році в окупованому Криму
11:39 06.08.2019
В’язня Кремля Клиха етапували до в'язниці Верхньоуральська - правозахисниця
08:00 05.08.2019
Політв'язня Балуха знову відправили у штрафний ізолятор
09:40 01.08.2019
В Москве прошли пикеты в поддержку украинских политзаключенных / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:20 15.08.2019
В Азербайджане отремонтировано буксирно-снабженческое судно / Фото
18:17 08.08.2019
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
Всі новини країни
Армения Армения
14:41 16.08.2019
Авиакомпания «Победа» возобновляет продажу билетов в Армению
16:00 15.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении провели мониторинг двустороннего учения с применением БЛА
18:30 07.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении обезвредили диверсантов условного противника
14:55 06.08.2019
«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона: в Гюмри недоливают топливо
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
13:20 09.08.2019
ЦВК Болгарії оштрафувала міністра оборони на тисячу євро
15:17 08.08.2019
Военные Болгарии объявили тендер на поставку 150 боевых бронемашин
Всі новини країни
Греция Греция
15:41 16.08.2019
Турецькі розвідувальні літаки 33 рази порушили повітряний простір Греції
18:20 15.08.2019
Грецькі пожежники третій день борються з лісовими пожежами на острові Евбея
10:20 15.08.2019
Більше тисячі туристів не можуть виїхати з грецького острова
16:41 14.08.2019
Лісові пожежі у Греції: Італія та Хорватія допоможуть літаками
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:41 16.08.2019
Грузія: окупанти посунули кордон на близько 100 метрів
13:41 16.08.2019
Грузія: окупанти звели залізні стовпи на лінії розмежування
18:00 15.08.2019
Експорт вина з Грузії в Росію в липні впав майже на 30%
12:00 15.08.2019
Грузинская компания попала под антииранские санкции Вашингтона
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:41 16.08.2019
У Молдові на місяць продовжили роботу комісії з розслідування крадіжки мільярда
16:41 16.08.2019
Додон схвалив повернення Молдови до пропорційної системи виборів
11:41 16.08.2019
Ексміністр оборони Молдови “зливав” через сайт ракетні установки за $660 тисяч
18:10 15.08.2019
У Молдові скасували змішану систему виборів
Всі новини країни
Россия Россия
09:10 19.08.2019
В Азовском море сел на мель российский сухогруз / Фото
08:40 19.08.2019
ЮВО: Тысяча мотострелков форсировала Дон в ходе учебного боя
07:50 19.08.2019
Великобританія ввела нові санкції проти Росії через підводну загрозу
19:41 16.08.2019
Газпром: "Північний потік-2" збудовано на 73,6%
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:39 12.08.2019
У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті
21:00 09.08.2019
В Румынии завершилась модернизация комплекса ПРО
12:40 07.08.2019
Опитування: Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент
Всі новини країни
Турция Турция
08:30 19.08.2019
Аномальна злива у Стамбулі: затоплений Гранд-базар евакуювали / Відео
20:41 16.08.2019
У Туреччині сів на мілину екскурсійний катер, пасажирів евакуювали
12:41 16.08.2019
Турецькі ПКР помічені на новому корветі
15:40 15.08.2019
В Турции вышел в первый рейс сухогруз, разработанный Морским инженерным бюро
Всі новини країни
Украина Украина
09:20 19.08.2019
В Госдуме предложили вместо химзаводов на севере Крыма разместить предприятия ВПК
09:00 19.08.2019
Фрегат Черноморского флота возвращается в оккупированный Севастополь
08:50 19.08.2019
Заарештований у Росії активіст нагадав суду про українських політв'язнів і полонених моряків / Фото, відео
08:10 19.08.2019
Політв’язня Балуха етапували до Москви
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд