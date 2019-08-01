Уже є сформований пакет законодавчих ініціатив, які необхідні для вирішення проблем громадян України – жителів окупованого Криму.

Про це заявив у розмові з кореспондентом Укрінформу постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич.

«Ми працюємо над цим, у нас є дуже хороший пакет ініціатив від громадських неурядових організацій… Ми вважаємо, що він містить багато важливих речей, в тому числі щодо спрощення отримання документів і питання кримчан- нерезидентів», - сказав Кориневич.

Він зазначив, що активне лобіювання цих законодавчих ініціатив розпочнуть з початком роботи нового парламенту.

Антон Кориневич також вважає, що необхідно налагодити комунікацію для внесення законодавчих ініціатив, які важливі для Криму і кримчан.