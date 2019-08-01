Захист українців в окупованому Криму треба посилити новими законами - представник президента
|10:00 19.08.2019
|Крым
Уже є сформований пакет законодавчих ініціатив, які необхідні для вирішення проблем громадян України – жителів окупованого Криму.
Про це заявив у розмові з кореспондентом Укрінформу постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич.
«Ми працюємо над цим, у нас є дуже хороший пакет ініціатив від громадських неурядових організацій… Ми вважаємо, що він містить багато важливих речей, в тому числі щодо спрощення отримання документів і питання кримчан- нерезидентів», - сказав Кориневич.
Він зазначив, що активне лобіювання цих законодавчих ініціатив розпочнуть з початком роботи нового парламенту.
Антон Кориневич також вважає, що необхідно налагодити комунікацію для внесення законодавчих ініціатив, які важливі для Криму і кримчан.
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