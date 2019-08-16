Великобританія ввела нові санкції проти Росії через підводну загрозу
|07:50 19.08.2019
|Россия
Великобританія заборонила експорт в Росію підводних апаратів, а також супутнього обладнання, програмного забезпечення і технологій.
Про це повідомила прес-служба британського Департаменту з питань міжнародної торгівлі, пише Апостроф.
"Цей додатковий контроль - наслідок того, що Росія розвиває певні можливості, в тому числі здатність відстежувати, отримувати доступ і порушувати підводні кабелі зв'язку", - пояснили в департаменті введення нових санкцій.
Підкреслюється, що такі можливості Росії представляють ризик для національної безпеки і нові санкції покликані зменшити цей ризик.
Заявки на видачу експортних ліцензій на предмети, що підлягають новому контролю, будуть оцінюватися в кожному конкретному випадку відповідно до консолідованих критеріів ліцензування експорту зброї ЄС і країни.
З повним списку санкцій можна ознайомитися за посиланням.
Як повідомлялось, в 2015 році влада США висловила побоювання, що російські підводні човни і розвідувальні кораблі можуть пошкодити ключові підводні комунікаційні кабелі, які забезпечують роботу світового інтернету.
1 липня 2019 року в Баренцевому морі в результаті НП на російському атомному підводному човні загинули 14 людей. Підводний човен був призначена для диверсійних операцій на екстремальних глибинах.
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