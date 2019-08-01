В Росії dйшов на свободу українець, засуджений у "справі українських диверсантів"

09:40 19.08.2019   Крым

В Україну після трьох років незаконного ув'язнення повернувся український політв'язень, фігурант так званої "справи українських диверсантів" у окупованому Росією Криму Володимир Присіч.

Володимира Присіча 15 серпня звільнили з колонії в Кабардино-Балкарії, повідомляє ZN.UA  з посиланням на Кримську правозахисну групу.

"Українець почуває себе задовільно, але потребує пьодальшого лікування та реабілітації. 

Присіч і його рідні вдячні українським правозахисникам, представникам української влади, особливо Консульської служби МЗС України за допомогу у поверненні політв'язня додому після закінчення терміну незаконного покарання. Також Володимир дякує всім небайдужим людям, які писали йому в колонію. Після отримання листів з Верховної Ради України та від української діаспори в США, ставлення адміністрації колонії до нього стало помітно краще", – сказано в повідомленні КПГ.

9 листопада 2016 року в окупованом Севастополі затримали так званих "членів диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міноборони України"  - Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку. "Ленінський райсуд Севастополя" заарештував затриманих на два місяці, згодом строк тримання під вартою продовжили.

Штибліков і Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами в центрі "Номос". Вони також неодноразово виступали експертами й у тижневику "Дзеркало тижня. Україна" ("Флотське мито", "Росія перевищила допустиму присутність своєї морської піхоти в Криму"). Дудка – капітан 2-го рангу запасу, у минулому – капітан корабля радіоелектронної розвідки.

У СБУ наголосили на тому, що затримані в Криму українці не є ані співробітниками, ані контактерами з боку спецслужби.

У листопаді 2017 року Штиблікова засудили до п'яти років колонії суворого режиму та штрафу у 200 тисяч рублів.

У квітні підконтрольний Кремлю Севастопольський міськсуд засудив двох жителів Севастополя Володимира Дудку та Олексія Бессарабова до 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Окрім того, "суд" зобов'язав Дудку виплатити 350 тисяч рублів штрафу, Бессарабова - 300 тисяч рублів.

Загалом у "справі українських диверсантів" утримувалися у неволі 12 осіб: Євген Панов, Андрій Захтей, Редван Сулейманов, Володимир Присіч, Володимир Дудка, Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов, Гліб Шаблій, Олексій Стогній, Геннадій Лімешко, Ганна Сухоносова, Дмитро Долгополов.



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