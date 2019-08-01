"Депутат Госдумы от оккупированного Крыма" Михаил Шеремет предложил рассмотреть вопрос постепенного закрытия химзаводов на севере полуострова.

"Химические предприятия на севере Крыма выпускают уникальный продукт, который важен и конкурентоспособен в мире. Я понимаю, что эти предприятия градообразующие, но все-таки считаю, что мы должны рассмотреть вопрос постепенного сворачивая химических производств на полуострове", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его мнению, в перспективе на севере Крыма можно было бы разместить кластер предприятий, специализирующихся на выполнении заказов военно-промышленной отрасли.

"В производстве военно-промышленного комплекса задействовано <…> огромное количество персонала, что по рабочим местам будет сопоставимо с нынешними химическими производствами", — сказал Шеремет.

На севере аннексированного Россией Крыма имеется несколько крупных химических заводов, в том числе завод "Титан", Крымский содовый завод, Бромный завод.