Фрегат Черноморского флота возвращается в оккупированный Севастополь
|09:00 19.08.2019
|Крым
Фрегат Черноморского флота страны-агрессора «Адмирал Григорович», завершил выполнение задач в Атлантическом океане и возвращается в Севастополь.
Ранее корабль прошёл Гибралтарский пролив, затем произвёл пополнение запасов топлива и других материальных средств на переходе морем от танкера и продолжил выполнение задач в соответствии с поставленными командованием флота задачами, сообщает пресс-служба Минобороны России.
До возвращения в основную базу Черноморского флота страны агрессора - город Севастополь, экипаж корабля выполнит комплекс корабельных боевых учений по противовоздушной обороне, охране и обороне корабля на незащищённом рейде и управлении кораблём в районах интенсивного судоходства.
Прибытие фрегата «Адмирал Григорович» ожидается в Севастополь в третьей декаде августа.
Ще на цю тему:
Черноморский флот России проводит учения
Оккупанты тренировались покидать подлодку через торпедный аппарат
Разработка Севастопольского ГУ позволит рисовать карту глубин с помощью морского беспилотника / Фото
Ракетный корабль ЧФ России и береговые комплексы «обстреляли» друг друга в рамках учений
Окупанти розмістили в Криму ескадрилью безпілотників «Форпост»
Разведка: С 2014 года РФ в оккупированном Крыму втрое нарастила возможности для наступления на Украину
Противолодочный корабль оккупантов провел учения по ПВО