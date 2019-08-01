Фрегат Черноморского флота страны-агрессора «Адмирал Григорович», завершил выполнение задач в Атлантическом океане и возвращается в Севастополь.

Ранее корабль прошёл Гибралтарский пролив, затем произвёл пополнение запасов топлива и других материальных средств на переходе морем от танкера и продолжил выполнение задач в соответствии с поставленными командованием флота задачами, сообщает пресс-служба Минобороны России.

До возвращения в основную базу Черноморского флота страны агрессора - город Севастополь, экипаж корабля выполнит комплекс корабельных боевых учений по противовоздушной обороне, охране и обороне корабля на незащищённом рейде и управлении кораблём в районах интенсивного судоходства.

Прибытие фрегата «Адмирал Григорович» ожидается в Севастополь в третьей декаде августа.