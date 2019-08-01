ЮВО: Тысяча мотострелков форсировала Дон в ходе учебного боя
|08:40 19.08.2019
|Россия
В ходе двусторонних батальонных тактических учений мотострелкового соединения Южного военного округа на полигоне Прудбой подразделения с ходу форсировали реку Дон на участке шириной более 300 м в составе батальонной тактической группы.
По замыслу учения условный противник после наступательных боёв вышел к правому берегу реки Дон и пытался закрепиться на достигнутом рубеже, подтягивая резервы, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Разведывательные группы в указанное время выдвинулись со своих позиций для ликвидации дозорных и захвата огневых пулеметных точек, расположенных у воды, обеспечив выдвижение штурмовых групп.
БТГр с ходу форсировала водную преграду, захватила господствующие высоты и обеспечила переправу главных сил, тем самым не дав противнику закрепиться на данном участке.
При поддержке артиллерии и танков, бомбардировочной и армейской авиации подразделения БТГр на БМП-3 форсировали водную преграду.
В ходе форсирования на боевых машинах пехоты «БМП-3» была проведена высадка тактического воздушного десанта в тыл противника, мотострелки заняли плацдарм, уничтожив более 50 целей условного противника, в том числе более 20 подвижных.
Захватив участок местности на противоположном берегу, инженерные подразделения навели понтонную переправу для доставки главных сил танков и артиллерии, подразделений тылового и технического обеспечения.
В ходе учения было привлечено более 1 тысячи военнослужащих и задействовано более 300 единиц боевой и специальной техники.
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