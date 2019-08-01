На кораблях Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота страны-агрессора проведена внезапная проверка готовности экипажей к борьбе за живучесть кораблей.

В ходе проверки, моряки провели комплекс мероприятий по локализации и тушению пожара в корабельных помещениях, ликвидации пробоин в корпусе корабля и устранению поступления забортной воды, а также продемонстрировали навыки в использовании средств пожаротушения, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Все элементы и нормативы проверки проведены военнослужащими на специальном учебно-тренировочном комплексе (УТК), помещения которого повторяют внутренние корабельные отсеки, что позволяет экипажам кораблей в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке, отработать борьбу за живучесть корабля с фактическим поступлением забортной воды и возгоранием переборок.