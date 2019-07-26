AliExpress окончательно распрощалась с оккупированным Крымом

08:00 19.08.2019   Крым

Китайская виртуальная торговая площадка AliExpress перестала обрабатывать даже «замаскированные» заказы из оккупированного Крыма. 

Замена адреса, VPN, отключение геолокации, виртуальные материковые карты больше не помогают. В техподдержке глобальной платформы не признают, что АлиЭкспресс следует международным санкциям, все блокировки списывают на «технический сбой», пишут Примечания.

О том, что глобальная виртуальная торговая площадка AliExpress некорректно обрабатывает заказы из оккупированного Крыма, известно с 2015 года. Тогда китайцы внезапно узнали, что в Краснодарском крае России появился мегаполис с двухмиллионным населением и вполне русским именем Щерук. Именно так в кириллической раскладке выглядит значение Other, которое крымчане прописывают в поле адреса «город», чтобы обойти блокировку. Индекс при этом указывался реальный, крымский, и посылки легко находили своих адресатов. Использовались и другие «костыли»: замена в адресе букв на цифры и добавление лишних символов; отключение геолокации на мобильных устройствах; использование VPN; регулярная переустановка мобильного приложения.

Но около двух недель назад все проверенные способы перестали работать. Платежи и аккаунты массово блокируются. Не помогает даже полная смена адреса на материковый, обсуждают пользователи группы «AliExpress Крым» в сети «вКонтакте». Не обслуживают даже тех клиентов, аккаунты которых отмечены различными vip-статусами – они отдали китайским производителям от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов.

По какому именно признаку идет блокировка неизвестно, поскольку время от времени платежи все же проходят. Но, похоже, все дело в индексе, делятся догадками клиенты AliExpress.

Некоторым помогает только полная смена аккаунта c указанием нового электронного адреса и номера телефона. Адрес должен содержать только материковый индекс, делятся опытом пользователи группы «AliExpress Крым». После заказа клиенту приходится вручную списываться с продавцом и просить поменять адрес.

Или добавлять крымский индекс в одно из полей адреса, в надежде на то, что работники почты России догадаются его прочитать и перенаправят посылку на аннексированный полуостров.

Риск остаться без денег и без товара при этом резко возрастает – через 2 месяца ожидания на почте посылка уйдет обратно в Китай. А продавец вряд ли проявит щепетильность при рассмотрении просьбы о возврате средств от клиента со статусом новичка: «вероятность схватить блокировку после открытия спора очень высока», пишут опытные покупатели.

Для Крыма, где спустя пять лет с начала оккупации Россией, нет материковых торговых сетей, а цены на товары повседневного спроса зашкаливают, китайский AliExpress – это не только экономия. Зачастую иного способа купить необходимый товар на полуострове нет, ведь ассортимент магазинов даже крупных торговых центров в Севастополе и Симферополе оставляет желать лучшего. А российские интернет-площадки разнообразием и ценами тоже не радуют, пишет издание.

Официально техподдержка AliExpress не признается в поддержке санкций против России и Крыма. На претензии китайцы сдержано отвечают, что произошел «технический сбой». Однако Китай и без громких политических заявлений фактически присоединился к санкциям еще осенью 2014 года. Тогда счета некоторых российских компаний в банках КНР оказались заблокированными со странной формулировкой «ваша компания имеет некоторое отношение к России, мы не можем более вас обслуживать». Торговая война с США не стала поводом для смягчения ограничений. Осенью 2018 эта ситуация стала массовой.



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