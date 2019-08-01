Ще п’ятьом українським морякам відмовили в апеляції на арешт

21:01 16.08.2019   Крым

Московський міський суд відмовив в апеляційній скарзі на постанову про продовження арешту до 24 жовтня ще п'ятьом військовополоненим українським морякам.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов у групі "Захист військовополонених українських моряків" у Facebook, передає Укрінформ.

«Апеляційна інстанція Московського міського суду розглянула в закритому судовому засіданні апеляційні скарги адвокатів другої групи військовополонених українських моряків на захист: Володимира Терещенка, Андрія Шевченка, Романа Мокряка, Андрія Оприска, Сергія Цибізова. Суд апеляційної інстанції залишив постанову Лефортовського районного суду про продовження терміну утримання під вартою щодо другої групи військовополонених українських моряків без зміни», - написав Полозов.

Раніше сьогодні в апеляції було відмовлено шести військовополоненим українським морякам: Денису Гриценку, Андрію Драчу, В'ячеславу Зінченку, Михайлу Власюку, Богдану Головашу, Сергію Попову.

Розгляд апеляцій щодо третьої групи військовополонених (Андрія Артеменка, Віктора Беспальченка, Володимира Варімеза, Владислава Костишина, Олега Мельничука, Василя Сороки, Сергія Чуліби) відбудеться 21 серпня об 11:00, а четвертої (Юрія Без'язичного, Юрія Будзила, Володимира Лісового, Богдана Небилиці, Євгенія Семидоцького, Андрія Ейдера) - о 14:00.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катера "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", що прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, трьох з них було поранено.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО в Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

Суд ООН з морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити і дати можливість повернутися в Україну 24 захопленим морякам і 3 кораблям.

Росія ж заявила, що не визнає компетентність цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

17 липня в Москві відбулося судове засідання щодо продовження арешту українським військовополоненим. Суд продовжив арешт 21 моряку до 24 жовтня, а трьом пораненим (Андрію Артеменку, Андрію Ейдеру, Василю Сороці) - до 26 жовтня 2019 року.



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