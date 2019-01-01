У Туреччині сів на мілину екскурсійний катер, пасажирів евакуювали

20:41 16.08.2019   Турция

Біля північного узбережжя Туреччини, на Чорному морі, неподалік Сінопа сів на мілину екскурсійний катер із 12 пасажирами на борту.

Про це повідомляє En Son Haber, передає Укрінформ.

«Екскурсійний катер "Північна зірка", який сів на мілину поблизу Сінопа, подав сигнал тривоги після того, як через пошкоджений корпус у трюм почала надходити вода. Берегова охорона евакуювала 12 пасажирів, які перебували на борту в момент аварії», - йдеться у повідомленні.

Після евакуації пасажирів почалися роботи з відбуксирування судна.

Це вдалося зробити методом нагнітання в трюм судна повітря та вичавлювання з нього таким чином води. Після чого корпус забили дошками, а катер відтягнули в док для подальшого ремонту.

 



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