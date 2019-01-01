Центральний районний суд Миколаєва призначив проросійським учасникам сутичок 2 травня 2014 року в Одесі Сергію Долженкову і Євгену Мефьодову заставу 153 тис. 680 грн кожному. У разі внесення застави їх звільнять зі слідчого ізолятора.

Про це повідомляє "Думская", передає Гордон.



Активісти Антимайдану Сергій Долженков і Євген Мефьодов перебувають у СІЗО із 2014 року. Раніше їх підозрювали в участі в масових заворушеннях, але виправдали.



У 2017 році Долженкову й Мефьодову оголосили підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Обвинувачені перебували в СІЗО без можливості звільнення під заставу.



Клопотання народного депутата Миколи Скорика, який запропонував узяти обвинувачених на поруки, суддя Катерина Лагода відхилила. Сам Скорик на засідання не з'явився.



Як повідомила суддя, зміна запобіжного заходу пов'язана з недавнім рішенням Конституційного Суду України. КСУ визнав неконституційними статті Кримінального кодексу, що забороняють застосовувати до осіб, яких підозрюють в антидержавних злочинах і терористичній діяльності, м'якші запобіжні заходи, ніж тримання під вартою без можливості внесення застави.



2 травня 2014 року в Одесі сталися сутички між патріотично налаштованими громадянами і проросійськими активістами. Протистояння почалося після того, як на Олександрівському проспекті зібралася група озброєних сепаратистів, яка напала на учасників маршу "За єдину Україну".



Унаслідок конфлікту й подальшої пожежі в Будинку профспілок загинуло 48 людей, більш ніж 200 дістало поранення.





