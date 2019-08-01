СБУ зацікавилася діяльністю канадської компанії IMAX в анексованому Криму
|20:01 16.08.2019
|Крым
Служба безпеки України «врахувала в оперативній діяльності» матеріали журналістського розслідування проєкту про роботу в анексованому Криму канадської кінокорпорації IMAX й інших західних представництв кіноіндустрії.
Про це повідомили в СБУ у відповідь на запит Крим.Реалії, передає Радіо Свобода.
Речниця відомства Олена Гітлянська також зазначила, що «після перевірки інформації, в разі наявності підстав, СБУ вдасться до дій правового реагування».
Крім того, прес-служба Міністерства закордонних справ Канади повідомила Крим.Реалії, що вони також знайомі з ситуацією і повідомлять про свою позицію найближчим часом.
Сьогодні ялтинський кінотеатр «Сатурн IMAX» пропонує до перегляду два фільми у форматі IMAX, які потрапили в кінотеатр до публікації журналістського розслідування, а також старішу стрічку – «Месники: фінал», прем’єра якого завершилася в середині травня.
Посольство Канади в Україні раніше повідомило, що можлива діяльність компанії IMAX в Ялті (кінотеатр «Сатурн IMAX») буде перевірена митною службою і поліцією.
Також напередодні стало відомо, що з кримського прокату відкликали український мультфільм через порушення авторських прав і прав ліцензування Україною кінопрокату в анексованому Криму.
У Ялті продовжує роботу кінотеатр «Сатурн-IMAX», де показують іноземні фільми в форматі ІMAX, незважаючи на режим санкцій. У цьому та інших кінотеатрах півострова демонструють західні новинки в російському дубляжі.
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