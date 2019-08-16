Газпром: "Північний потік-2" збудовано на 73,6%

19:41 16.08.2019   Россия

"Газпром" проклав по дну Балтійського моря вже 1805,6 км газопроводу "Північний потік-2" - 73,6% труб від загальної протяжності газопроводу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС, про це у п’ятницю, 16 серпня, повідомили у російській компанії.

"Триває будівництво газопроводу "Північний потік-2". До теперішнього часу по дну Балтійського моря укладено 1805,6 км газопроводу - 73,6% від його загальної протяжності", - заявили у холдингу.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

За планом газопровід хочуть запустити наприкінці 2019 року.

Як повідомлялося, вимоги Данії можуть відкласти "Північний потік-2" на 8 місяців і коштувати 660 млн євро.

31 липня комітет Сенату з міжнародних справ схвалив законопроєкт, який має накласти санкції щодо компаній та осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".



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