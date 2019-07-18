Обшук в Одеській облраді: ДБР з’ясовує, скільки вкрали в Ізмаїльського району

19:21 16.08.2019   Украина

Державне бюро розслідувань проводить обшуки в Одеській обласній раді у рамках розслідування кримінального провадження про можливу розтрату посадовцями облради бюджетних коштів, виділених на розвиток Ізмаїльського району.

Про це повідомляє у п'ятницю пресслужба ДБР, передає Укрінформ.

"Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань проводять низку обушків у приміщеннях Одеської обласної ради та Ізмаїльської міської ради. Обшуки відбуваються в рамках розслідування кримінального провадження щодо розтрати бюджетних коштів, виділених на розвиток Ізмаїльського регіону", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ДБР, за попередньою інформацією, протягом 2015-2019 років Одеською обласною радою виділялися грошові кошти на розвиток Ізмаїльського району Одеської області, в тому числі на такі об’єкти, як капітальний ремонт будинку культури; капітальний ремонт дороги; реконструкцію незавершеного будівництва загальноосвітньої школи; капітальний дитячого садочка в м. Ізмаїл, Одеської області; капітальний ремонт дитячо-юнацької спортивної школи; капітальний ремонт будівлі аеровокзалу "Аеропорт "Ізмаїл".

При цьому, за даними ДБР, наразі встановлено, що виділені на розвиток регіону бюджетні кошти були витрачені не за цільовим призначенням, оскільки вказані будівельні роботи фактично не проводились або проводились не в повному обсязі. Крім того, підприємства, які брали участь у проведенні будівельних робіт, штучно визначались переможцями за тендерними процедурами. Отримані бюджетні кошти в результаті перераховувались на рахунки компаній-нерезидентів України, що можуть бути пов’язані з керівництвом Одеської обласної ради. Як заявили в ДБР, розпорядженням та безпосереднім контролем за проведенням зазначених робіт займалися посадові особи Ізмаїльської міської ради.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна прокуратура України, оперативний супровід - Служба безпеки України.

"Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою)", - додали в ДБР.

Раніше сьогодні повідомлялося, що працівники ДБР проводять обшук у службовому кабінеті голови Одеської обласної ради Анатолія Урбанського. Редактор видання "Громадське слідство" Григорій Козьма повідомив, що обшук проводиться у справі про розкрадання 600 мільйонів гривень. За словами Козьми, в Ізмаїлі працює ще одна група співробітників ДБР у цьому ж кримінальному провадженні.

За даними ЗМІ, у заяві про злочин, розслідування за якою здійснює ДБР, йдеться про те, що виділені кошти облбюджету на ремонт дитсадків і доріг в Ізмаїлі начебто виводились через через підставні фірми на офшорні рахунки компаній, близьких до Урбанського.



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