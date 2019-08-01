Заказывал убийства - контрразведка рассказала о преступлениях руководителя ФСБ в оккупированном Крыму
|19:01 16.08.2019
|Крым
Контрразведка СБУ рассказала о главе Управления ФСБ РФ в Крыму и Севастополе генерал-лейтенанте Леониде Михайлюке.
Сотрудники пропагандистского телеканала "Россия 1" сняли сюжет об операции сотрудников УФСБ РФ по Республике Крым и г. Севастополь на горе Чатыр-Даг АР Крым, передает Gazeta.ua.
"Сюжет рассказывает "ватному обывателю" про "тайную спецоперацию ФСБ", которая проводилась исключительно с благой целью ради лица, которое называют не иначе как "Мудрым учителем, старшим товарищем и братом", "честным, справедливым и правильным", "мужественным, отважным и целеустремленным, который заставляет всех личным примером двигаться только вперед", "самым замечательным человеком", - сообщили в контрразведке.
В ролике говорится о Леониде Михайлюке, которому 8 июля исполнилось 56 лет.
В 1999 году российские СМИ распространили аудиозапись, на которой Михайлюк заказывал четырех бизнесменов и исполнителя убийства. Экспертиза подтвердила оригинальность записи. Михайлюку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Он через месяц после освобождения начал скрываться от следствия. Его объявили во всероссийский розыск.
В 2001 году убили главного свидетеля по этому делу, после чего ФСБшника было оправдано.
После этого от болезни умер журналист Юрий Щекочихин, в 2001 году в "Новой газете" он публиковал материалы об убийстве свидетеля по делу Михайлюка.
Источники в контрразведке сообщают, что после назначения Михайлюка начальником УФСБ РФ по РК и г. Севастополь вместе с ним из Управления ФСБ РФ в Калининградской области для дальнейшего прохождения службы на территории аннексированного полуострова прибыло 14 сотрудников. Они заняли места предателей, которые в 2014 выступили за оккупацию.
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