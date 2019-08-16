У Молдові на місяць продовжили роботу комісії з розслідування крадіжки мільярда

18:41 16.08.2019   Молдова

Роботу парламентської комісії, яка розслідує крадіжку мільярда у Молдові в 2015 році, продовжили ще на 30 днів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, таке рішення прийняли на засіданні парламенту 16 серпня.

Таким чином комісія продовжить працювати до 10 жовтня 2019 року.

Термін роботи комісії продовжили тому, що вона ще не отримала відповіді з усіх зарубіжних установ, в які відправила запити. Крім того, комісія повинна заслухати ще кілька свідків.

Остаточну доповідь про виконану роботу комісія повинна буде представити на пленарному засіданні парламенту.

Нагадаємо, у 2015 році в Молдові стало відомо, що з трьох банків - Banca de Economii, Banca Sociala і Unibank, які контролювали майже половину ринку банківських послуг, було виведено за кордон близько мільярда доларів. 

Парламент Молдови після зміни влади та втечі з країни олігарха Плахотнюка у червні створив спеціальну комісію з розслідування всіх обставин крадіжки коштів.

У серпні комісія зажадала відкрити кримінальні справи проти колишніх топ-посадовців - спікера парламенту, прем'єра, глави Нацбанку і міністра фінансів.



Ще на цю тему:

16:41 16.08.2019
Додон схвалив повернення Молдови до пропорційної системи виборів
17:40 15.08.2019
План Санду щодо нової дати вшанування жертв тоталітаризму розділив Молдову
10:20 13.08.2019
Выпускник московской Военно-политической академии назначен секретарем Высшего совета безопасности Молдовы
10:44 08.08.2019
Глава МВС Молдови анонсував зняття недоторканності з депутатів
09:59 06.08.2019
Молдавські демократи поскаржилися Заходу, що їх "оголосили поза законом"
14:30 05.08.2019
У Молдові порушили справу щодо узурпації державної влади
16:20 30.07.2019
Молдовський олігарх Плахотнюк склав депутатський мандат
09:20 30.07.2019
В Молдове отменили запрет на поездки чиновников в Россию
09:29 29.07.2019
Додон заявляє про необхідність домогтися від Росії знижки на газ для Молдови
16:20 26.07.2019
В Молдове уволен глава центра государственных централизованных закупок
21:40 23.07.2019
Уряд Молдови затвердив підписання трьох угод про фінансування з ЄС
19:30 19.07.2019
В Пограничной полиции Молдовы новый руководитель
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:20 15.08.2019
В Азербайджане отремонтировано буксирно-снабженческое судно / Фото
18:17 08.08.2019
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
Всі новини країни
Армения Армения
14:41 16.08.2019
Авиакомпания «Победа» возобновляет продажу билетов в Армению
16:00 15.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении провели мониторинг двустороннего учения с применением БЛА
18:30 07.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении обезвредили диверсантов условного противника
14:55 06.08.2019
«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона: в Гюмри недоливают топливо
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
13:20 09.08.2019
ЦВК Болгарії оштрафувала міністра оборони на тисячу євро
15:17 08.08.2019
Военные Болгарии объявили тендер на поставку 150 боевых бронемашин
Всі новини країни
Греция Греция
15:41 16.08.2019
Турецькі розвідувальні літаки 33 рази порушили повітряний простір Греції
18:20 15.08.2019
Грецькі пожежники третій день борються з лісовими пожежами на острові Евбея
10:20 15.08.2019
Більше тисячі туристів не можуть виїхати з грецького острова
16:41 14.08.2019
Лісові пожежі у Греції: Італія та Хорватія допоможуть літаками
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:41 16.08.2019
Грузія: окупанти посунули кордон на близько 100 метрів
13:41 16.08.2019
Грузія: окупанти звели залізні стовпи на лінії розмежування
18:00 15.08.2019
Експорт вина з Грузії в Росію в липні впав майже на 30%
12:00 15.08.2019
Грузинская компания попала под антииранские санкции Вашингтона
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:41 16.08.2019
У Молдові на місяць продовжили роботу комісії з розслідування крадіжки мільярда
16:41 16.08.2019
Додон схвалив повернення Молдови до пропорційної системи виборів
11:41 16.08.2019
Ексміністр оборони Молдови “зливав” через сайт ракетні установки за $660 тисяч
18:10 15.08.2019
У Молдові скасували змішану систему виборів
Всі новини країни
Россия Россия
19:41 16.08.2019
Газпром: "Північний потік-2" збудовано на 73,6%
10:41 16.08.2019
Британія заборонила продавати Росії підводні апарати
08:41 16.08.2019
У Кремлі знайшли авіабомбу, вона не розірвалася
20:40 15.08.2019
Путин отказался передавать операторам частоты для 5G, принадлежащие военным
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:39 12.08.2019
У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті
21:00 09.08.2019
В Румынии завершилась модернизация комплекса ПРО
12:40 07.08.2019
Опитування: Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент
Всі новини країни
Турция Турция
20:41 16.08.2019
У Туреччині сів на мілину екскурсійний катер, пасажирів евакуювали
12:41 16.08.2019
Турецькі ПКР помічені на новому корветі
15:40 15.08.2019
В Турции вышел в первый рейс сухогруз, разработанный Морским инженерным бюро
09:00 15.08.2019
Туреччина почала використовувати безпілотники на півночі Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 16.08.2019
Ще п’ятьом українським морякам відмовили в апеляції на арешт
20:21 16.08.2019
Двом учасникам сутичок, що сталися 2 травня 2014 року в Одесі, змінили запобіжний захід. Тепер вони можуть вийти під заставу
20:01 16.08.2019
СБУ зацікавилася діяльністю канадської компанії IMAX в анексованому Криму
19:21 16.08.2019
Обшук в Одеській облраді: ДБР з’ясовує, скільки вкрали в Ізмаїльського району
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд