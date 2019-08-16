Экипажи судов обеспечения Черноморского флота страны оккупанта отработали доставку топлива и боеприпасов к боевым кораблям в отдаленных районах Черного моря .

Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота РФ Алексей Рулёв, передает Крымская ПРАВДА.

Всего было отработано семь эпизодов по передаче и пополнению кораблей материальными средствами. В частности, военнослужащие отработали доставку боезапаса на малый противолодочный корабль «Суздалец», в рамках которого специалисты перегрузили торпеды на боевой корабль на ходу.

«На следующих этапах учения были выполнены элементы по имитации подачи топлива на сторожевой корабль «Сметливый» от танкера «ВТН-73» с развёртыванием магистральной линии, а также эпизоды с перегрузкой продовольствия и питьевой воды на корабли флота. На завершающем этапе учения были отработаны действия пожарного судна «ПЖС-123» по ликвидации пожара на минном тральщике», – добавил Рулёв.

Всего в учениях были задействованы 16 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота РФ.