Прокуратура Автономної Республіки Крим наразі активно використовує всі юридичні можливості роботи з Міжнародним кримінальним судом (МКС), але ратифікація Україною Римського статуту дасть змогу повною мірою використати всі правові механізми міжнародної юрисдикції та прискорити процес притягнення до відповідальності винних у злочинах в окупованому Криму .

"Ратифікація Римського статуту дозволить Україні повною мірою скористатися наявними можливостями Міжнародного кримінального суду. Це дасть Україні змогу брати безпосередню участь у роботі суду, зокрема обирати суддів і прокурора, й завдяки цьому наблизить покарання винних у переслідуванні українців на тимчасово окупованому півострові Крим", - сказав прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Мамедов додав: "Це фактично єдиний дієвий механізм для здійснення правосуддя стосовно високопосадовців держави-окупанта, оскільки ефективно реалізовувати кримінально-правовий механізм притягнення їх до відповідальності в Україні неможливо. МКС таку можливість має".

Прокурор АРК нагадав, що Верховна Рада визнала юрисдикцію МКС іще в 2014 році й користується юридичними можливостями цього міжнародного органу.

Мамедов зазначив, що наразі прокуратура АР Крим спільно з правозахисними організаціями подала шість інформаційних повідомлень про скоєння військових злочинів в окупованому Криму.

"Наразі прокурор МКС перебуває на останній стадії попереднього вивчення ситуації щодо тимчасово окупованого Криму. Надалі, сподіваємося, буде ухвалено рішення про початок офіційного розслідування", - наголосив він.

Як повідомлялося, заступник глави Офісу президента України Руслан Рябошапка на засіданні групи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій висловився за необхідність ратифікації Римського статуту.

"Один із пріоритетів - нарешті ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду, підписаний майже 20 років тому", - сказав він.