Ратифікація Римського статуту дасть змогу Україні повною мірою використати інструментарій МКС для обстоювання своїх прав

18:01 16.08.2019   Крым

Прокуратура Автономної Республіки Крим наразі активно використовує всі юридичні можливості роботи з Міжнародним кримінальним судом (МКС), але ратифікація Україною Римського статуту дасть змогу повною мірою використати всі правові механізми міжнародної юрисдикції та прискорити процес притягнення до відповідальності винних у злочинах в окупованому Криму.

"Ратифікація Римського статуту дозволить Україні повною мірою скористатися наявними можливостями Міжнародного кримінального суду. Це дасть Україні змогу брати безпосередню участь у роботі суду, зокрема обирати суддів і прокурора, й завдяки цьому наблизить покарання винних у переслідуванні українців на тимчасово окупованому півострові Крим", - сказав прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Мамедов додав: "Це фактично єдиний дієвий механізм для здійснення правосуддя стосовно високопосадовців держави-окупанта, оскільки ефективно реалізовувати кримінально-правовий механізм притягнення їх до відповідальності в Україні неможливо. МКС таку можливість має".

Прокурор АРК нагадав, що Верховна Рада визнала юрисдикцію МКС іще в 2014 році й користується юридичними можливостями цього міжнародного органу.

Мамедов зазначив, що наразі прокуратура АР Крим спільно з правозахисними організаціями подала шість інформаційних повідомлень про скоєння військових злочинів в окупованому Криму.

"Наразі прокурор МКС перебуває на останній стадії попереднього вивчення ситуації щодо тимчасово окупованого Криму. Надалі, сподіваємося, буде ухвалено рішення про початок офіційного розслідування", - наголосив він.

Як повідомлялося, заступник глави Офісу президента України Руслан Рябошапка на засіданні групи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій висловився за необхідність ратифікації Римського статуту.

"Один із пріоритетів - нарешті ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду, підписаний майже 20 років тому", - сказав він.



Ще на цю тему:

21:01 16.08.2019
Ще п’ятьом українським морякам відмовили в апеляції на арешт
20:01 16.08.2019
СБУ зацікавилася діяльністю канадської компанії IMAX в анексованому Криму
17:21 16.08.2019
Слідство має до кінця серпня ухвалити рішення за клопотанням українського омбудсмена про звільнення моряків - адвокат
16:01 16.08.2019
Політв'язня Балуха вивезли до Москви, - адвокат
15:01 16.08.2019
Суд у Москві не виконав рішення трибуналу щодо 6 українських моряків
14:01 16.08.2019
“Справа українських диверсантів”: Лимешка в російській колонії відвідав консул
12:21 16.08.2019
ФСБ РФ тероризує українських рибалок в акваторії Азовського моря
11:01 16.08.2019
СБУ блокувала незаконне ввезення ювелірних виробів із анексованого Криму
10:01 16.08.2019
Госстивидор БМТП в 2018 году недополучил из-за действий РФ в Азовском море $4,6 млн
09:01 16.08.2019
Окупований Крим є "сірою зоною безправ’я" - постійний представник Президента в АРК
08:01 16.08.2019
Україні потрібен закон про захист політв’язнів - представник Президента в АР Крим
18:40 15.08.2019
Тейлор: США не признают оккупацию Крыма и будут давить Россию санкциями
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:20 15.08.2019
В Азербайджане отремонтировано буксирно-снабженческое судно / Фото
18:17 08.08.2019
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
Всі новини країни
Армения Армения
14:41 16.08.2019
Авиакомпания «Победа» возобновляет продажу билетов в Армению
16:00 15.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении провели мониторинг двустороннего учения с применением БЛА
18:30 07.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении обезвредили диверсантов условного противника
14:55 06.08.2019
«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона: в Гюмри недоливают топливо
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
13:20 09.08.2019
ЦВК Болгарії оштрафувала міністра оборони на тисячу євро
15:17 08.08.2019
Военные Болгарии объявили тендер на поставку 150 боевых бронемашин
Всі новини країни
Греция Греция
15:41 16.08.2019
Турецькі розвідувальні літаки 33 рази порушили повітряний простір Греції
18:20 15.08.2019
Грецькі пожежники третій день борються з лісовими пожежами на острові Евбея
10:20 15.08.2019
Більше тисячі туристів не можуть виїхати з грецького острова
16:41 14.08.2019
Лісові пожежі у Греції: Італія та Хорватія допоможуть літаками
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:41 16.08.2019
Грузія: окупанти посунули кордон на близько 100 метрів
13:41 16.08.2019
Грузія: окупанти звели залізні стовпи на лінії розмежування
18:00 15.08.2019
Експорт вина з Грузії в Росію в липні впав майже на 30%
12:00 15.08.2019
Грузинская компания попала под антииранские санкции Вашингтона
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:41 16.08.2019
У Молдові на місяць продовжили роботу комісії з розслідування крадіжки мільярда
16:41 16.08.2019
Додон схвалив повернення Молдови до пропорційної системи виборів
11:41 16.08.2019
Ексміністр оборони Молдови “зливав” через сайт ракетні установки за $660 тисяч
18:10 15.08.2019
У Молдові скасували змішану систему виборів
Всі новини країни
Россия Россия
19:41 16.08.2019
Газпром: "Північний потік-2" збудовано на 73,6%
10:41 16.08.2019
Британія заборонила продавати Росії підводні апарати
08:41 16.08.2019
У Кремлі знайшли авіабомбу, вона не розірвалася
20:40 15.08.2019
Путин отказался передавать операторам частоты для 5G, принадлежащие военным
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:39 12.08.2019
У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті
21:00 09.08.2019
В Румынии завершилась модернизация комплекса ПРО
12:40 07.08.2019
Опитування: Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент
Всі новини країни
Турция Турция
20:41 16.08.2019
У Туреччині сів на мілину екскурсійний катер, пасажирів евакуювали
12:41 16.08.2019
Турецькі ПКР помічені на новому корветі
15:40 15.08.2019
В Турции вышел в первый рейс сухогруз, разработанный Морским инженерным бюро
09:00 15.08.2019
Туреччина почала використовувати безпілотники на півночі Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 16.08.2019
Ще п’ятьом українським морякам відмовили в апеляції на арешт
20:21 16.08.2019
Двом учасникам сутичок, що сталися 2 травня 2014 року в Одесі, змінили запобіжний захід. Тепер вони можуть вийти під заставу
20:01 16.08.2019
СБУ зацікавилася діяльністю канадської компанії IMAX в анексованому Криму
19:21 16.08.2019
Обшук в Одеській облраді: ДБР з’ясовує, скільки вкрали в Ізмаїльського району
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд