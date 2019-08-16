Унаслідок встановлення нового паркану на лінії розмежування у грузинському селі Гугутіанткарі, на території, контрольованій самопроголошеною Південною Осетією, опинилися земельні ділянки з розташованими на них будинками двох місцевих сімей - Гугутішвілі і Размадзе .

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Житлові будинки були частково зруйновані під час бойових дій в серпні 2008 року, і сім'ї там не мешкали, проте прилеглу територію використовували в сільськогосподарських цілях. Окупанти дали сім'ям Гугутішвілі і Размадзе три дні на те, щоб розібрати будинок і винести урожай.

Як пише "Грузия Online", Гіві Гугутішвілі розповів, що від старих дротяних огорож, які проходили біля їхнього будинку, новий залізний паркан пересунуть вглиб території Грузії приблизно на 100 метрів.

7 серпня люди у військовій формі почали встановлювати паркан з колючим дротом з боку самопроголошеної Південної Осетії і робили це включно до 15 серпня.

16 серпня, за даними ЗМІ, вони не з'являлися біля села Гугутіанткарі. Туди в цей день прибули кілька послів, понад 20 представників акредитованих в Грузії дипломатичних місій та керівництво країни.

"Нещодавно ми відзначали 11-ту річницю початку агресії Росії проти Грузії. Ми стоїмо біля лінії окупації в той же день, коли російські агресивні сили продовжували окупувати територію Грузії. Хочу зазначити, що український народ стоїть поруч з грузинським народом. Україна ще раз висловлює підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії і вимагає від Російської Федерації вивести окупаційні війська з Грузії і України, а також повністю виконати всі зобов'язання, передбачені угодою про припинення вогню 2008 року", - заявив у Гугутіанткарі Петро Богдан, перший секретар посольства України в Грузії.