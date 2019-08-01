Захист українських моряків, заарештованих у РФ після силового захоплення біля Керченської протоки восени 2018 року, розраховує, що рішення за клопотанням українського омбудсмена Людмили Денісової буде ухвалено до кінця серпня.

"Слідство розглядає клопотання Денісової на загальних умовах, оскільки вона не є стороною у справі, тобто протягом місяця. Отже, рішення має бути ухвалено до 26 серпня", - сказав координатор команди захисту військових Микола Полозов журналістам після засідання в Мосміськсуді в п'ятницю, передає Інтерфакс-Україна.

Раніше Денісова звернулася через МЗС до російського слідства з проханням звільнити заарештованих моряків під її поруку, яка, відповідно до російського законодавства, гарантує їхню участь у судових засіданнях.