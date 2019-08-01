Російські ЗМІ продовжують активно використовувати пропаганду та поширювати фейкові новини про Україну з метою підтримки кремлівської дезінформаційної кампанії.

12 серпня російське інформагентство ТАСС повідомило, що збірна Ірану з легкої атлетики проведе збір у незаконно анексованому Криму, посилаючись на президента так званого “Кримського футбольного союзу” Юрія Ветоху, пише UATV, передає День.

Журналісти українського телеканалу іномовлення відправили інформаційний запит з цього приводу до МЗС України.

У свою чергу, Міністерство закордонних справ України за роз’ясненнями звернулося до Посольства Ірану. І там відповіли, що підготовка іранських спортсменів в окупованому Криму не передбачена.

До того ж, Міністерство спорту і молодіжної політики Ірану відзначило, що поважає суверенітет і територіальну цілісність України і повністю поділяє офіційну позицію Тегерана.

МЗС і Посольство України в Ірані повідомляють, що додатково проведуть перевірку цієї інформації.