Президент Молдови Ігор Додон підписав законопроєкт про повернення до пропорційної системи виборів до парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Додон наголосив, що необхідність анулювати змішану систему продиктована рекомендаціями Венеціанської комісії та партнерів з розвитку Молдови.

Він зазначив, що прийнятий напередодні законопроєкт також націлений на удосконалення пропорційної виборчої системи, яка діяла до 2017 року.

"Покращення умов для голосування діаспори, обмеження розміру внесків і більш прозоре фінансування партій, чіткі і прозорі процедури складання списків кандидатів, скасування передвиборної агітації в день виборів, скасування заборони голосувати громадянам діаспори з паспортами з вичерпаним терміном", — перерахував Додон.

Нагадаємо, що 15 серпня парламент Молдови прийняв у третьому, остаточному читанні законопроєкт про повернення до пропорційної системи виборів до парламенту.