Українського активіста з Криму Володимира Балуха етапували в Москву з російської колонії № 4 міста Торжок.

Про це повідомила його давокат Ольга Дінзе, передає видання "Крим.Реалії", передає ESPRESO.

"Сьогодні нами було встановлено, що його вивезли в Москву в Слідчий ізолятор № 2. Однак не зрозуміло, який саме. Або це "Лефортово", або це "Бутирка". Більше ніяких відомостей нам не повідомляли. Мені стало про це відомо вранці від сестри, якій повернувся лист. Потім ми уточнили інформацію і нам адміністрація колонії сказала, що його дійсно етапували в слідчий ізолятор", – сказала Дінзе.

Причини, з яких Балуха етапували до Москви, їй не відомі.

Володимира Балуха затримала ФСБ вранці 8 грудня 2016 року після того, як він вивісив над своїм будинком у Криму прапор України й "перейменував" свою вулицю на вулицю Героїв Небесної Сотні.

Балуха засудили на 3 роки та 7 місяців позбавлення волі нібито за зберігання боєприпасів на горищі.

Окупаційний суд ухвалив ще один вирок Балуху - на 5 років колонії.

У березні 2019 року політв'язня перевели із СІЗО у Твері до колонії.

25 квітня 2019 року підконтрольний РФ "Верховний суд" Криму продовжив термін перебування в колонії Балуха.