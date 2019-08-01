В аннексированном Крыму убит начальник Сакского МЧС Ярослав Мамаенко
|16:21 16.08.2019
|Крым
В ночь с 15 на 16 августа в Евпатории был убит мужчина. О произошедшем сообщили пользователи соцсетей, отметив, что жертвой стал руководитель Сакского МЧС.
«Начальника Сакской инспекции МЧС убили в собственном автомобиле в Евпатории», - сообщила в Facebook пользователь Лера К, передает ForPost.
Убийство произошло в районе улиц Желябова и Немичевых.
Как сообщают в соцсетях местные жители, жертвой оказался начальник отделения надзорной деятельности по городу Саки и Сакскому району ГУ МЧС России по Республике Крым Ярослав Мамаенко. Мужчину втянули в конфликт с пьяной компанией, один из участников которой и нанёс удар ножом.
Личность погибшего ForPost подтвердил источник в правоохранительных органах. Согласно данным ориентировки, которую также анонимно выложили в соцсети, о ножевом ранении в Евпаторийское отделение МВД сообщили врачи Евпаторийской горбольницы, куда мужчина был доставлен ещё живым, но скончался от полученного ножевого ранения надплечной области.
В ориентировке указаны и данные подозреваемого в убийстве – некоего Яворского Вячеслава Юрьевича по кличке Явр, уроженца Евпатории.
Погибший Ярослав Мамаенко – уроженец Евпатории. Получил диплом магистра по специальности «пожарная безопасность», поступил на службу в МЧС Евпатории. В 2015 году он стал победителем регионального этапа конкурса МЧС «Созвездие мужества». Коллеги отзывались о нём как об ответственном и порядочном человеке, хорошем специалисте, любившем свою работу.
В декабре 2019 года начальнику Сакского отделения ГУ МЧС должно было исполниться 32 года.
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