Турецькі розвідувальні літаки 33 рази порушили повітряний простір Греції

15:41 16.08.2019   Греция

Два турецьких розвідувальних літаки CN-235 пролетіли над північно-східною, центральною і південно-східною частинами Егейського моря у четвер.

Про це повідомили в Міноборони Греції, передає "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Літаки здійснили 33 порушення національного повітряного простору Греції і три порушення правил повітряного руху в зоні польотної інформації Афін.

Обидва літаки були ідентифіковані і перехоплені грецькими пілотами відповідно до міжнародних правил ведення бойових дій.

Турецькі військові літаки регулярно порушують повітряний простір Греції. Іноді доходить до особливо напружених моментів.

Так, у березні цього року тодішній прем’єр Греції Алексіс Ципрас заявив, що кілька винищувачів ВПС Туреччини переслідували його вертоліт, коли він летів на віддалений грецький острів в Егейському морі, щоб відсвяткувати День незалежності.



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