В детском лагере в аннексированном Крыму из-за пожара эвакуировали 150 человек
|15:21 16.08.2019
|Крым
Около 150 человек пришлось эвакуировать из-за возгорания матраса в одном из помещений детского лагеря «Мандарин» в поселке Песчаное Бахчисарайского района Крыма.
Об этом Крыминформу сообщили в главном управлении МЧС по Республике Крым, - передает Керчь.ФМ.
«Произошло возгорание матраса на площади 6 кв. метров. Сотрудники лагеря, с которыми проходили занятия по пожарной безопасности, быстро сориентировались. Они быстро провели эвакуацию, количество эвакуированных около 150 человек, и потушили пожар», – рассказали в ведомстве.
В МЧС отметили, что сотрудники лагеря ликвидировали возгорание до приезда пожарных.
«Наши подразделения выехали на место. Но пожар был потушен еще до прибытия спасателей. В результате происшествия никто не пострадал», – подчеркнули в ведомстве.
Директор лагеря Кристина Шавырина пояснила, что задымление произошло в комнате вожатых, сработала пожарная сигнализация.
«Есть подозрение, что это телефон заряжался либо какое-то другое устройство. Какое устройство – сейчас устанавливается», – отметила Шавырина.
По данным с официального сайта лагеря, на его территории расположены два жилых корпуса, административное здание и медпункт, кинозал, а также детские и спортивные площадки.
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