Около 150 человек пришлось эвакуировать из-за возгорания матраса в одном из помещений детского лагеря «Мандарин» в поселке Песчаное Бахчисарайского района Крыма.

Об этом Крыминформу сообщили в главном управлении МЧС по Республике Крым, - передает Керчь.ФМ.

«Произошло возгорание матраса на площади 6 кв. метров. Сотрудники лагеря, с которыми проходили занятия по пожарной безопасности, быстро сориентировались. Они быстро провели эвакуацию, количество эвакуированных около 150 человек, и потушили пожар», – рассказали в ведомстве.

В МЧС отметили, что сотрудники лагеря ликвидировали возгорание до приезда пожарных.

«Наши подразделения выехали на место. Но пожар был потушен еще до прибытия спасателей. В результате происшествия никто не пострадал», – подчеркнули в ведомстве.

Директор лагеря Кристина Шавырина пояснила, что задымление произошло в комнате вожатых, сработала пожарная сигнализация.

«Есть подозрение, что это телефон заряжался либо какое-то другое устройство. Какое устройство – сейчас устанавливается», – отметила Шавырина.

По данным с официального сайта лагеря, на его территории расположены два жилых корпуса, административное здание и медпункт, кинозал, а также детские и спортивные площадки.