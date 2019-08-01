Апеляційна інстанція Московського міського суду розглянула апеляційні скарги адвокатів шести українських моряків і відмовилася виконати наказ Міжнародного трибуналу ООН з морського права про негайне їхнє звільнення.

Про це у фейсбуці 16 серпня повідомив адвокат Микола Полозов, передає Радіо Свобода.

До першої групи, в якій ішлося в апеляції, належать Михайло Власюк, Сергій Попов, Андрій Драч, Богдан Головаш, Денис Гриценко, В'ячеслав Зінченко.

«Стороною захисту було заявлено про необхідність виконання наказу Міжнародного трибуналу ООН з морського права про негайне звільнення 24-х українських військових моряків, про порушення Конвенції ООН з морського права, а також про порушення норм міжнародного гуманітарного права, в тому числі ІІІ Женевської конвенції 1949 року «про поводження з військовополоненими» в частині умов тримання військових моряків», – вказав Полозов.

«Позиція слідчого і прокурора була наступною: «підстави, за якими обирався і продовжувався запобіжний захід, не змінилися і не відпали». Ця позиція повністю задовольнила суддю Задорожну З.А., яка залишила постанову Лефортовського районного суду без зміни, а апеляційні скарги захисту без задоволення», – повідомив захисник українських моряків.

У червні суд у Москві продовжив арешт всім 24 захопленим українським морякам.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав країни «Групи двадцяти» (G20) застосувати всі можливі важелі для впливу на Росію для звільнення захоплених українських моряків у зв’язку з невиконанням Кремлем рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

Трибунал 25 травня зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків і військові кораблі і повернути їх під контроль України.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що у трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати справу про захоплення українських моряків.