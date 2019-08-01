Авиакомпания «Победа» возобновляет продажу билетов в Армению
|14:41 16.08.2019
|Армения
Лоукостер «Победа» (входит в «Аэрофлот») объявил о возобновлении продажи авиабилетов в Гюмри (Армения) на зимний сезон.
Продажа была приостановлена 6 августа. По словам источника Коммерсантъ, решение было связано с систематическим недоливом топлива в аэропорту Гюмри.
«Сегодня мы возобновляем продажу рейсов в Гюмри: аэропорт пообещал принять все необходимые меры по контролю качества топливозаправочного процесса. Мы очень рады, что наши клиенты снова полетят в Гюмри»,— сказал ТАСС официальный представитель авиакомпании.
«Победа» летает из Москвы в Гюмри с 2016 года. Еженедельно перевозчик выполняет десять рейсов по этому маршруту. На зиму запланировано семь рейсов в неделю.
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