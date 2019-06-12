Волкер: твердження Росії про "внутрішній конфлікт" на Донбасі треба відкидати

14:21 16.08.2019   Украина

 Дуже важливо, щоб ЗМІ, уряди та громадяни відкидали неправдиві твердження Росії про те, що в Україні відбувається “внутрішній конфлікт”.

Про це спецпредставник держдепартаменту США у справах України Курт Волкер сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.

“Росія намагається вносити плутанину і заперечувати те, що вона робить. А це ускладнює зусилля, потрібні, щоб вирішити проблему. Ось, наприклад, Росія постійно заперечує, що вона безпосередньо бере участь у боях на Донбасі. Мовляв, це якісь "волонтери“, "хтось там у відпустці“, "це конфлікт між місцевими“, "внутрішній конфлікт в Україні“. І таким чином вони заперечують власну відповідальність”, — зазначив спецпредставник США.

З його слів, якщо цей меседж ретранслюється, міжнародному співтовариству значно складніше наполягати на тому, щоб Росія виконувала свої зобов’язання за мінськими угодами.

“Тому дуже важливо, щоб засоби масової інформації,.. щоб уряди — німецький, французький, американський... щоб будь-хто, хто це коментує — відкидали ці твердження і чітко говорили про те, що насправді відбувається. Це Росія керує військовими формуваннями (на Донбасі — ред.), це вона надсилає кадрових військових та фінансує збройні формування; це вона надсилає контрактників через фірму у Санкт-Петербурзі, платить за роботу місцевих органів. Росія надає своїх розвідників та керує своїми ставлениками. Тому це аж ніяк не “внутрішній конфлікт через сепаратизм”, — зазначив Волкер.



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