Виконуючий обов'язки генерального консула України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський відвідав фігуранта «справи українських диверсантів» Геннадія Лимешка в колонії Ставропольського краю.

Про це повідомила дружина Лимешка Ірина в Facebook, передає Укрінформ.

"До Гені приїжджав консул з Ростова Тарас Малишевський. Трохи поговорили, поклали гроші на його витрати. На здоров'я не скаржився, був небалакучий, хоча це зрозуміло в такій ситуації. Сподівається на обмін і повернення додому", - написала Ірина Лимешко.

Вона також закликала небайдужих людей відправляти листи Геннадію і нагадала, що писати потрібно російською мовою і "без політики".

Як повідомлялося раніше, 12 серпня 2017 року ФСБ Росії повідомила про затримання в анексованому Криму так званого «агента СБУ», якого обвинуватили в підготовці диверсій на півострові. Пізніше російські спецслужби оприлюднили відео затримання і допиту чоловіка. На камеру він назвався Геннадієм Лимешком 1992 року народження і зізнався в тому, що нібито готував диверсії на території анексованого Криму.

Судакський міський суду 10 травня визнав Лимешка винним в «незаконному придбанні, зберіганні і носінні вибухових речовин».

В СБУ назвали «черговою провокацією» повідомлення ФСБ Росії про затримання українського «агента».