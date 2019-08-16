Грузія: окупанти звели залізні стовпи на лінії розмежування

13:41 16.08.2019   Грузия

Російські військові 15 серпня здійснили монтаж залізних стовпів на лінії розмежування між селом Гугутіанткарі у Горійському муніципалітеті і окупованим селом Дісеві.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише "Грузия Online".

Відразу від початку незаконних робіт Міністерство закордонних справ Грузії задіяло всі важелі і з появою окупаційних сил в Гугутіанткарі звернулося до міжнародної спільноти, заявив заступник міністра закордонних справ Грузії Володимир Константініді.

"Відбулася комунікація з співголовами Женевських міжнародних дискусій і керівником місії спостерігачів ЄС; 8 серпня грузинська сторона поставила питання на засіданні Ради Безпеки ООН, на якому країни-члени ради засудили незаконний процес бордеризації на окупаційній лінії і його важкі наслідки для місцевого населення", - сказав він.

У той же день Державний департамент США зробив різку заяву і засудив дії окупаційних сил, були також заклики з боку і інших країн-партнерів, зазначив представник МЗС.

"Вчора міністерство знову зробило офіційну заяву і провело зустріч з дипломатичним корпусом. Закордонним партнерам надали детальну інформацію про незаконні процеси, що відбуваються на місцях. Ми продовжуємо інтенсивно працювати з міжнародними партнерами: ми перебуваємо в постійному контакті з співголовами Женевських переговорів, активно працюємо з місією спостерігачів ЄС", - каже Константініді.

"У нас є регулярна комунікація із зарубіжними партнерами і з акредитованим в Тбілісі дипломатичним корпусом, посольствам Грузії доручено мобілізація міжнародних зусиль. Міжнародні партнери продовжують активну співпрацю з нами і відповідне реагування", - додав він.

7 серпня люди у військовій формі почали встановлювати колючий дріт з боку самопроголошеної Південної Осетії. Нові паркани можуть відокремити від контрольованої тбіліською владою території кілька будинків, в яких зараз ніхто не мешкає. Однак на цих територіях є сільськогосподарські землі, втративши які, населення позбудеться врожаю.



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