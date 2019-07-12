Засудженому в Італії нацгвардійцю Марківу виповнилося 30 років

13:01 16.08.2019   Украина

У п’ятницю, 16 серпня, виповнюється 30 років нацгвардійцю Віталію Марківу, засудженому в Італії до 24 років ув’язнення.

Так, свої поздоровлення Марківу вже висловили у Міністерстві внутрішніх справ України, передає УНН.

"З Днем народження, Віталій Марків! Наш герой, наш красень, наш захисник, вся Україна чекає тебе вдома! І в цей день ми хочемо побажати скорішого повернення!" - йдеться в повідомленні МВС у Facebook.

Як повідомлялося раніше, 12 липня італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув'язнення.

Два роки нацгвардієць Віталій Марків із подвійним громадянством України й Італії перебував під вартою у в’язниці в Італії. 30 червня 2017 року італійські правоохоронці арештували його в аеропорту Болоньї через смерть на Донбасі італійського репортера Андреа Роккеллі.

Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.



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