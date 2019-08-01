ФСБ РФ тероризує українських рибалок в акваторії Азовського моря

12:21 16.08.2019   Крым

Контррозвідка Служби безпеки України фіксує грубі порушення норм міжнародного права з боку співробітників ФСБ РФ щодо громадян України, які на законних підставах здійснюють вилов водних живих ресурсів в акваторії Азовського моря.

Про це повідомляє СБУ, передає Укрінформ.

"Російська спецслужба незаконно затримує українських громадян, а потім через погрози і шантаж домагається неправдивих свідчень про нібито браконьєрський вилов риби", - йдеться у повідомленні.

У СБУ нагадали, що у 2018 році представники берегової охорони ФСБ РФ незаконно затримали двох українців, які на риболовецькому човні перебували в акваторії Азовського моря неподалік Бердянська.

“Незважаючи на відсутність підстав для затримання, адже під час огляду українського судна не було виявлено жодних засобів лову, риби та заборонених до вільного обігу речей, українських громадян у примусовому порядку було доставлено до міста Єйськ Краснодарського краю РФ. Надалі, без присутності адвокатів, представників консульської установи чи інших уповноважених осіб представники ФСБ РФ провели допити незаконно затриманих українців та вимагали підписати неправдиві свідчення про браконьєрський вилов водних живих ресурсів забороненими знаряддями лову”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, через відмову громадян України підписувати такі зізнання, представники російської спецслужби вдалися до погроз інкримінувати їм диверсійну і шпигунську діяльність проти РФ, яка передбачає позбавлення волі терміном на 20 років.

“ФСБ РФ цинічно не приховує своїх методів, відверто заявляючи про проведення повторного огляду судна, під час якого буде «знайдено» зброю, вибухівку, наркотики тощо”, - додали у Службі безпеки України.

Перебуваючи перед реальною загрозою тривалого тюремного ув’язнення, українські громадяни змушені були дати неправдиві свідчення. Щодо них було розпочато кримінальну справу за незаконний рибний промисел. Українці перебували у різних місцях позбавлення волі на території РФ. Після звільнення на них був накладений штраф і конфісковано в дохід країни-агресора катер та інше особисте майно.

Служба безпеки України наголошує, що така діяльність російських спецслужб є порушенням міжнародного права і має системний характер. Вона супроводжується інформаційними кампаніями у ЗМІ РФ, які повинні підірвати імідж України перед міжнародною спільнотою як держави, що шкодить екологічній фауні Азовського моря, розвитку та оновленню біоресурсів, сприяє його забрудненню тощо.



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