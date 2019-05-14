В мережі з’явилися світлини встановленого протикорабельного комплексу з ракетами ATMACA на корветі ВМС Туреччини – TCG Kınaalıada (F-514).

Фото опублікував у себе на сторінці у Twitter Ali Özkök, передає Український мілітарний портал.

Цей корвет був закладений 8 жовтня 2015 року на суднобудівній верфі Tuzla Naval Shipyard у Стамбулі. Спуск на воду відбувся 3 липня 2017-го.

Розробка протикорабельної ракети ATMACA розпочалася у 2009 році турецькою компанією Roketsan. Програма розробки передбачала у майбутньому заміну протикорабельних ракет Harpoon на озброєнні ВМС Туреччини.

Перші пуски ракети відбулися восени 2017-го року на одному з військових полігонів.

Випробування ракети завершилися у листопаді 2018-го року тоді ж було підписано угоду про її серійне виробництво.

Дальність дії ракети – 200 км. Вага протикорабельної ракети «Atmaca» – близько 800 кг, з яких бойова частина – 200 кг. Ракета оснащена турбореактивним двигуном Міcroturbo TRI 40, який розганяє її до дозвукову швидкість

Наведення на ціль на початковому етапі здійснюється з використанням інерційної системи по та супутниковій системі навігації (європейська INS чи американська GPS), на кінцевому етапі траєкторії ПКР використовує головку самонаведення для ураження цілі.