«Укразализныця» ввела ограничения на отгрузку зерновых грузов в зерновозах собственного и арендованного парка в направлении Николаевского морпорта.

Согласно информации госкомпании, с 16 августа и до отмены по портовым станциям «Жовтнева» и «Жовтнева-Экспорт» введены конвенции на отгрузку зерновых для ООО «МСП «Ника-Тера», ООО «Кернел-Трейд», ООО «Луи Дрейфус Компани Украина», «Агропросперис», «Илта Агрибизнес», «Астарта-Киев», CHS, GrainCorp Limited, Orsett Trading Limited, Oskondi ventures limited и Sierents Global Merchants, передают Порты Украины.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт зерновых в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, июль 2018 — июнь 2019) достиг рекордных 49,743 млн тонн. В том числе экспорт кукурузы составил 29,82 млн тонн, пшеницы — 15,57 млн тонн, ячменя — 3,59 млн тонн. Экспорт зерновых в 2017-2018 МГ составил 39,3 млн тонн, в 2016-2017 МГ — 43,8 млн тонн.

По данным Государственной фискальной службы, экспорт зерновых культур (товарная группа УКТВЭД 10) в 2018 году снизился по сравнению с 2017 годом на 0,4% — до 41,672 млн тонн, экспорт в денежном выражении увеличился на 11,4% — до $7,24 млрд. Удельный вес товарной группы в общем объеме экспорта в денежном выражении достиг 15,3%.

По данным ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), морские порты в 2018 году увеличили перевалку хлебных грузов по сравнению с 2017 годом на 1,8% — до 41,38 млн тонн, в том числе зерна — на 3%, до 40,321 млн тонн.