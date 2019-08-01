Экипаж подводной лодки «Ростов-на-Дону» (проект 636.3 «Варшавянка») в рамках сдачи нормативов на учебно-тренировочном комплексе провел тренировки по эвакуации из торпедного аппарата.

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот 2017.

«Эвакуация через торпедный аппарат является основным способом спасения из подводной лодки, лежащей на грунте, и требует не только хорошей физической формы, но и соответствующего уровня психологической подготовки», - говорится в сообщении.

На первом этапе тренировки подводники сдали нормативы по одеванию спасательного снаряжения, индивидуального дыхательного аппарата.

На втором этапе экипаж провел тренировку по экипировке в спасательный костюм и посадке в надувной спасательный плот ПСН-10.

Данная тренировка является обязательной в ходе подготовки к выходу в море.

Справка:

Б-237 «Ростов-на-Дону» - дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка», входит в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок ЧФ ВМФ России. Предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника.

Место базирования - г. Новороссийск.

В декабре 2015 года подводная лодка из акватории Средиземного моря нанесла удары крылатыми ракетами 3М14К «Калибр-ПЛ» из подводного положения по Сирии

Основные характеристики

Водоизмещение надводное - 2 350 т

Водоизмещение подводное - 3 950 т

Длина - 73,8 м

Ширина - 9,9 м

Осадка - 6,2 м

Двигатели - 2 дизель-генератора по 1000 кВт, питающих:

главный электродвигатель 5500 л.с.

электродвигатель экономического хода мощностью 190 л.с.

два резервных электродвигателя по 102 л.с.

Движитель - один семилопастный низкооборотный винт

Скорость надводная - 17 узлов

Скорость подводная - 20 узлов

Рабочая глубина - 240 м

Предельная глубина - 300 м

Автономность плавания - 45 суток

Экипаж - 52 человека

Вооружение

Зенитная артиллерия - ПЗРК «Верба» 8 ракет

Ракетное вооружение - Калибр-ПЛ ракеты 3М54K, 3М54K1, 3М14K, 91Р1 вместо части торпед

Минно-торпедное вооружение - 6 × носовых ТА кал. 533 мм, нормально - заряженных, с автоматическим заряжанием, 18 торпед (6 в ТА) или 24 мины