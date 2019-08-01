Оккупанты тренировались покидать подлодку через торпедный аппарат
|12:01 16.08.2019
|Крым
Экипаж подводной лодки «Ростов-на-Дону» (проект 636.3 «Варшавянка») в рамках сдачи нормативов на учебно-тренировочном комплексе провел тренировки по эвакуации из торпедного аппарата.
Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот 2017.
«Эвакуация через торпедный аппарат является основным способом спасения из подводной лодки, лежащей на грунте, и требует не только хорошей физической формы, но и соответствующего уровня психологической подготовки», - говорится в сообщении.
На первом этапе тренировки подводники сдали нормативы по одеванию спасательного снаряжения, индивидуального дыхательного аппарата.
На втором этапе экипаж провел тренировку по экипировке в спасательный костюм и посадке в надувной спасательный плот ПСН-10.
Данная тренировка является обязательной в ходе подготовки к выходу в море.
Справка:
Б-237 «Ростов-на-Дону» - дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка», входит в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок ЧФ ВМФ России. Предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника.
Место базирования - г. Новороссийск.
В декабре 2015 года подводная лодка из акватории Средиземного моря нанесла удары крылатыми ракетами 3М14К «Калибр-ПЛ» из подводного положения по Сирии
Основные характеристики
Водоизмещение надводное - 2 350 т
Водоизмещение подводное - 3 950 т
Длина - 73,8 м
Ширина - 9,9 м
Осадка - 6,2 м
Двигатели - 2 дизель-генератора по 1000 кВт, питающих:
главный электродвигатель 5500 л.с.
электродвигатель экономического хода мощностью 190 л.с.
два резервных электродвигателя по 102 л.с.
Движитель - один семилопастный низкооборотный винт
Скорость надводная - 17 узлов
Скорость подводная - 20 узлов
Рабочая глубина - 240 м
Предельная глубина - 300 м
Автономность плавания - 45 суток
Экипаж - 52 человека
Вооружение
Зенитная артиллерия - ПЗРК «Верба» 8 ракет
Ракетное вооружение - Калибр-ПЛ ракеты 3М54K, 3М54K1, 3М14K, 91Р1 вместо части торпед
Минно-торпедное вооружение - 6 × носовых ТА кал. 533 мм, нормально - заряженных, с автоматическим заряжанием, 18 торпед (6 в ТА) или 24 мины
Ще на цю тему:
Разработка Севастопольского ГУ позволит рисовать карту глубин с помощью морского беспилотника / Фото
Ракетный корабль ЧФ России и береговые комплексы «обстреляли» друг друга в рамках учений
Окупанти розмістили в Криму ескадрилью безпілотників «Форпост»
Разведка: С 2014 года РФ в оккупированном Крыму втрое нарастила возможности для наступления на Украину
Противолодочный корабль оккупантов провел учения по ПВО
В июле крымская «Комета» отменила 18 рейсов из-за учений ЧФ